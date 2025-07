Terceiras betas do iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 já estão disponíveis

A Apple acaba de soltar as terceiras versões beta do iOS 18.6 (compilação 22G5073b ), do iPadOS 18.6 (idem), do macOS Sequoia 15.6 ( 24G5074c ), do watchOS 11.6 ( 22U5074b ), do tvOS 18.6 ( 22M5074b ) e do visionOS 2.6 ( 22O5773b ), dando prosseguimento aos testes.

Publicidade

Vale notar que esses updates não contam com as novidades anunciadas na WWDC25, que são exclusivas dos próximos grandes sistemas operacionais da Apple (versões 26), também em fase de testes. Em outras palavras, é bem possível que vejamos apenas algumas melhorias pontuais e correções de bugs.

No entanto, se mesmo assim pintar alguma novidade relevante nos SOs atuais, não deixaremos de comentar por aqui! 😉

Bons updates! 📱