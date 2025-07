Tim Cook poderá ficar por pelo menos mais 5 anos como CEO da Apple

Na mais nova edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman deu alguns pitacos sobre como a Apple passará a ser estruturada com a iminente saída de Jeff Williams do cargo de diretor de operações (COO) da Apple — bem como sobre a aposentadoria de Tim Cook do cargo de CEO .

Publicidade

Segundo o jornalista, a Apple terá que reformular uma série de responsabilidades com a saída do atual COO de cena. Na parte de design, por exemplo, os vários líderes que respondiam diretamente a Williams deverão agora responder a Alan Dye e Molly Anderson, que por sua vez responderiam diretamente a Cook.

O desenvolvimento do Apple Watch e de hardwares relacionados à saúde, por sua vez, deverá ficar com John Ternus (como já acontecia, na prática), enquanto a equipe de watchOS passará para o comando de Craig Federighi e o Fitness+ passará para a equipe de serviços (como o TV+, o Music e o iCloud).

Apontado pela Apple como substituto direto de Williams, Sabih Khan acumulará menos responsabilidades que o antecessor. Ele deverá ficar encarregado de liderar equipes como a do AppleCare, bem como (provavelmente) a da Grande China, que atualmente responde diretamente a Cook e Williams.

O futuro de Tim Cook

Há muito tempo se fala sobre a aposentadoria de Cook do comando da Apple, mas pode ser que ela ainda demore até meia década para acontecer. Mesmo com o fracasso atual da empresa no setor de inteligência artificial, ele já teria ganhado “poder de permanência semelhante ao de outros líderes da indústria”.

Publicidade

O conselho da Apple, segundo Gurman, não sente necessidade de fazer uma mudança e conta com diretores leais a Cook (como Arthur Levinson, Susan Wagner e Ronald Sugar). O executivo é celebrado principalmente pelo desempenho das ações da empresa, as quais subiram cerca de 1.500% desde que ele se tornou CEO.

Além disso, uma vez que Williams era visto como um substituto natural de Cook, sua aposentadoria deixará a Apple sem um rápido substituto em caso de emergência. Gurman aposta que a Maçã inicialmente seria administrada por um comitê, caso o atual diretor executivo precisasse sair por algum motivo.

Publicidade

A longo prazo, no entanto, o nome de Ternus é o mais forte. Cerca de 15 anos mais novo que Cook, ele teria pelo menos uma década no comando da Maçã caso o atual CEO saia daqui a 5 anos, bem como conta com uma importante experiência focada em produtos — algo apontado como importante para o substituto.

Enquanto nada disso acontece, pode ser que Cook ganhe ainda mais poder e influência dentro da Apple. Com a saída futura de Levinson da presidência do conselho de administração da empresa, pode ser que Cook acabe assumindo também esse papel — como já ocorreu em outras grandes companhias de tecnologia.