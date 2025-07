WhatsApp lança criação de wallpapers com IA e testa perguntas em canais

O WhatsApp lançou hoje uma novidade que incrementará ainda mais as opções de personalização de conversas. Trata-se da possibilidade de gerar papéis de parede usando a Meta AI, algo que estava sendo testado há um tempo pelo mensageiro.

Segundo o WABetaInfo, o WhatsApp já disponibilizou a novidade para alguns usuários nas versões mais recentes do app disponíveis na App Store, com previsão para que seja lançado para mais pessoas nas próximas semanas.

As imagens são criadas a partir de prompts de texto interpretados e transformados em imagens pela Meta AI, podendo ser definidas como o papel de parede global do mensageiro ou como o fundo de apenas uma conversa específica.

Toda vez que o usuário faz um pedido, a Meta IA gera várias imagens para que ele selecione a sua preferida, sendo possível, ainda, pedir para que a ferramenta gere novas imagens a partir do mesmo prompt ou de uma edição.

Além disso, se por acaso você até gostou de uma imagem, mas um detalhe em específico (ou a falta de um) não lhe agradou, também dá para pedir que a Meta AI faça as edições necessárias nela sem gerar um wallpaper completamente novo.

Novidade para Canais

Paralelamente, o WhatsApp está trabalhando para permitir que administradores de canais enviem perguntas diretas para os usuários — segundo o WABetaInfo, uma alternativa às enquetes, que também estão sendo implementadas.

Com isso, em vez de definir alternativas específicas para serem votadas pelos seguidores, os administradores poderão receber respostas mais personalizadas e que podem servir melhor como contexto feedbacks ou outras finalidades.

As respostas publicadas em uma pergunta só serão visíveis para quem as publicar ou para o administrador, dando ao recurso uma maior privacidade e evitando possíveis constrangimentos por parte de quem interagir com as perguntas.