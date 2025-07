Analista agora espera que o “iPhone 17” seja equipado com o chip “A19”

Em abril passado, o analista Jeff Pu divulgou uma série de informações referentes às (possíveis) especificações do “iPhone 17” de entrada — entre elas, a de que o modelo poderia ser equipado com o chip A18, dos iPhones 16/16 Plus.

Embora a possibilidade não fosse totalmente improvável, considerando o histórico da Apple, o analista reverteu a sua previsão, alegando agora que espera que o “iPhone 17”, na verdade, seja equipado com o chip “A19”, assim como o “iPhone 17 Air/Slim” — rebatendo outros rumores recentes.

Esperamos agora que o modelo “iPhone 17” seja equipado com o chip A19 (em comparação com a expectativa anterior do A18).

Ele também espera que os “iPhone 17 Pro/17 Pro Max” sejam equipados com o chip “A19 Pro”, naturalmente.

Em termos de memória, Pu reiterou que o “iPhone 17” permanecerá com 8GB, enquanto o “iPhone 17 Air/Slim” e os modelos topos-de-linha oferecerão 12GB.

DRAM LPDDR5X de 12GB para o “iPhone 17 Pro” e “17 Pro Max”, LPDDR5 de 12GB para o “iPhone 17 Air” e LPDDR5 de 8GB para o “iPhone 17”.

Ele também reforçou outras expectativas para os modelos deste ano, incluindo um chip Wi-Fi 7 desenvolvido pela Apple, câmera frontal de 24 megapixels, etc.

