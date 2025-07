App Longplay, que cria um mosaico com suas músicas, chega ao macOS

Após o lançamento para iPhone/iPad, em 2020, o app Longplay, criado pelo desenvolvedor Adrian Schönig, agora também está disponível para Mac — adicionando recursos de automação exclusivos.

Assim como o app para iOS, o Longplay para macOS permite que você visualize a sua biblioteca do Apple Music por meio de um mosaico de álbuns, classificados de diversas maneiras (“Vício” para favoritos; “Negligência” para intocados há muito tempo). Além disso, o app sincroniza em todos os dispositivos, para que as suas Coleções estejam disponíveis em todas as plataformas.

🎉 O Longplay para Mac chegou!



O adorado reprodutor de música focado em álbuns finalmente chega ao macOS com design nativo, um mini player giratório, sincronização com iCloud e alguns recursos exclusivos para Mac:



✨ Servidor MCP integrado para integração com o Claude

🤖 Suporte completo a AppleScript e Atalhos

🎵 Todos os seus favoritos do iOS: coleções inteligentes, classificação por “Negligência”, reprodução aleatória infinita



longplay.rocks/

O grande diferencial do Longplay para Mac é a sua integração com ferramentas de automação, com mais de duas dúzias de ações disponíveis. A mais interessante delas é o servidor MCP integrado, o qual permite que chatbots de IA interajam com outros softwares.

O app suporta ainda AppleScript, impulsionando fluxos de trabalho do Alfred, além de se integrar ao Last.fm e ao ListenBrainz para rastrear o que você ouve.

O Longplay para Mac está disponível na Mac App Store por R$150 e diretamente no site do Longplay.

