App Steady ganha recomendações inteligentes de peso, novos widgets e mais

O aplicativo de exercícios Steady, sobre o qual já falamos algumas vezes, recebeu recentemente dois grandes updates. Atualmente na versão 1.7, o software ganhou uma série de recursos inteligentes, melhorias de usabilidade e, como sempre, correções de bugs.

As recomendações inteligentes de peso, por exemplo, agora sugerem automaticamente o peso inicial ideal com base nos dados dos usuários, fazendo também recomendações personalizadas de carga para cada exercício já realizado e priorizando dados mais recentes.

O sistema de progressão, por sua vez, agora fornece recomendações mais inteligentes, seguras e personalizadas. Ele ajusta incrementos de peso, valoriza bônus de séries e repetições, identifica quando deve haver pausas e suporta exercícios de peso corporal e baseados em tempo.

Outro destaque vai para o novo cronômetro de descanso expandido, o qual flutua sobre a tela de treino (que agora permanece ativa por padrão no treino) e pode ser arrastado/expandido automaticamente após cada série, bem como movido para a parte superior ou inferior.

Contando com novos widgets para as Telas Inicial e Bloqueada, o update também traz suporte a sequências semanais, instruções de exercícios em português, bem como uma busca e filtragem de exercícios instantânea e com agrupamento inteligente por região do corpo.

Por fim, o app também conta com melhorias como interface de edição de rotinas mais intuitiva, mais opções de paletas de cores para rotinas, importação facilitada de exercícios personalizados, notas de exercícios redesenhadas, novos exercícios e otimizações de desempenho.

O Steady pode ser baixado gratuitamente na App Store, oferecendo por padrão todos os recursos essenciais para o rastreamento de treinos. Há, ainda, uma versão Pro com recursos adicionais, a qual pode pode ser assinada por R$70 anuais ou por meio de uma compra vitalícia de R$150.

Caso você tenha se interessado pelo app, o desenvolvedor do Steady (o brasileiro Rafael Proença) disponibilizou cinco códigos promocionais com um ano de Steady Pro exclusivamente para leitores do MacMagazine:

7YAY46YKP7L9 XNF39E37RNJ4 H9XJJH67FMJX 6WEYYWRF9N6T T49NH77HNRYJ

Corra, pois eles geralmente acabam rápido! 🏃🏽‍♂️‍➡️