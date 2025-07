Apple fechará uma de suas lojas na Austrália permanentemente

A Apple confirmou hoje em um comunicado ao site EFTM que fechará permanentemente a Apple Hornsby, na Austrália. Com previsão para outubro, o fechamento acontecerá após a empresa optar por não renovar o contrato de arrendamento da loja — embora o motivo não tenha sido revelado.

O fechamento também ocorrerá no período previsto para o retorno do funcionamento da Apple Chatswood Chase, que é a loja da Maçã mais próxima de Hornsby e está fechada atualmente para reformas. Segundo a Maçã, ela foi completamente redesenhada.

A Apple Chatswood Chase oferecerá suporte de classe mundial de mais de 120 membros da equipe, uma zona de retirada expressa para coletar pedidos online e sessões gratuitas do Today at Apple ensinando os clientes a ir mais longe com os dispositivos que eles amam.