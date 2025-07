Apple teria desistido de solução própria para eliminar vincos no “iPhone Fold”

E temos mais uma reviravolta nos planos da Apple para o futuro próximo, dessa vez envolvendo o suposto iPhone dobrável.

Segundo informações do analista Ming-Chi Kuo, a Maçã, que tem desenvolvido uma solução própria a qual permitiria uma tela sem vincos no “iPhone Fold”, não irá mais adotá-la, dando preferência a uma tecnologia parecida já existente da Samsung Display.

Ainda de acordo com ele, a Apple teria tomado essa decisão de modo a garantir uma produção em massa estável do modelo na segunda metade do ano que vem, que também é quando o aparelho deverá ser lançado.

Ficamos sabendo da vontade da Apple de lançar um foldable sem qualquer tipo de vinco — problema que tem afetado praticamente todos os dispositivos do tipo desde a introdução dessa tecnologia — em fevereiro, quando o site coreano ETNews também disse que o iPhone dobrável teria o formato de um livro.

Fine M-Tec: Leading Beneficiary of SDC's Crease-Free Display Solution for Foldable iPhone



Full storyhttps://t.co/nFNX0pmmKM pic.twitter.com/M05vopZTtd — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 15, 2025 A Fine M-Tec é a principal beneficiária do design de tela sem vincos da SDC para o iPhone dobrável.



História completa: https://mingchikuo.craft.me/uqjJWE8MQFXJPZ

É esperado que a Fine M-Tec seja a principal beneficiada por essa decisão, já que é ela quem fornece as placas de metal necessárias para diminuir a formação de vincos em dispositivos dobráveis — os quais são causados pelo estresse nos pontos de dobra após movimentos repetidos, o que leva ao desgaste do material e à deformação permanente — para a Samsung Display.

De acordo com Kuo, a fornecedora — que, assim como a Samsung Display, também é sul-coreana — deverá expandir a sua produção para o Vietnã de modo a atender a demanda gerada pelo “iPhone Fold”, com a previsão de que os primeiros componentes para o dispositivo comessem a ser entregues ainda no primeiro trimestre de 2026, com cada placa de metal custando algo entre US$30-35.

Apesar de ter optado pela solução da Samsung, a Apple ainda estaria fazendo certas exigências com o objetivo de garantir que o seu dispositivo realmente terá uma tela sem vincos, o que teria feito a Fine M-Tec a investir em técnicas avançadas de perfuração a laser, aumentando, assim, o preço final de cada componente.

Quais implicações essa decisão terá no vindouro “iPhone Fold”, só o tempo dirá…