Apple TV+ recebe 79 indicações aos Emmys; “Ruptura” lidera com 27

As indicações aos Emmy Awards foram divulgadas hoje e o Apple TV+ conseguiu superar o número recorde do ano passado, com 79 indicações neste ano!

O maior número delas ficou com “Ruptura” (“Severance”), que recebeu nada menos do que 27 indicações. Também receberam indicações as séries “O Estúdio” (“The Studio”), “Falando a Real” (“Shrinking”), “Slow Horses”, “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), “Disclaimer”, “Ladrões de Drogas” (“Dope Thief”), “Mal de Família” (“Bad Sisters”), “Pachinko”, “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”) e “Matéria Escura” (“Dark Matter”).

Além das séries originais da Maçã, os documentários “O Presidente Surdo” (“Deaf President Now!”) e “Bono: Histórias de ‘Surrender’” (“Bono: Stories of Surrender”), bem como o filme “Entre Montanhas” (“The Gorge”) foram indicados à premiação.

Por fim, a companhia também recebeu duas indicações na categoria de Melhor Comercial por as suas peças publicitárias “Flock” (do Safari) e “Heartstrings” (dos AirPods), bem como quatro indicações pelo Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show, com Kendrick Lamar.

“Severance”

Eis as categorias nas quais a produção — cuja segunda temporada fez um sucesso estrondoso este ano — da Maçã está concorrendo:

Melhor Série Dramática

Melhor Ator Principal: Adam Scott

Melhor Atriz Principal: Britt Lower

Melhor Atriz Coadjuvante: Patricia Arquette

Melhor Ator Coadjuvante: John Turturro

Melhor Ator Coadjuvante: Tramell Tillman

Melhor Ator Coadjuvante: Zach Cherry

Melhor Atriz Convidada: Jane Alexander

Melhor Atriz Convidada: Gwendoline Christie

Melhor Atriz Convidada: Merritt Wever

Melhor Direção: Ben Stiller (“Cold Harbor”)

Melhor Direção: Jessica Lee Gagné (“Chikhai Bardo”)

Melhor Roteiro: Dan Erickson (“Cold Harbor”)

Melhor Cinematografia: Jessica Lee Gagné (“Hello, Ms. Cobel”)

Melhor Edição de Imagem: Joseph Landauer (“Attila”)

Melhor Edição de Imagem: Geoffrey Richman (“Cold Harbor”)

Melhor Edição de Imagem: Keith Fraase (“Chikhai Bardo”)

Melhores Efeitos Visuais Especiais em um Único Episódio: Eric Leven, Sean Findley, Shawn Hillier, Radost Ridlen, Martin Kolejak, Brian Holligan, Alex Lemke, Michael Huber e Djuna Wahlrab (“Hello, Ms. Cobel”)

Melhor Design de Produção para um Programa Narrativo Contemporâneo (Uma Hora ou Mais): Jeremy Hindle, Chris Shriver, Ann Bartek e David Schlesinger (“Chikhai Bardo”)

Melhor Design de Título: Oliver Latta e Teddy Blanks

Melhor Composição Musical para uma Série (Trilha Sonora Original): Theodore Shapiro (“Cold Harbor”)

Melhor Supervisão Musical: George Drakoulias (“Cold Harbor”)

Melhor Edição de Som (Uma Hora): Jacob Ribicoff, Gregg Swiatlowski, Eric Strausser, Sam Zeines, Felipe Pacheco, Marko Costanzo e Alex Wang (“Chikhai Bardo”)

Melhor Mixagem de Som (Uma Hora): Bob Chefalas, Jacob Ribicoff, David Schwartz e George Lara (“Cold Harbor”)

Melhor Coreografia: Andrew Turteltaub (Coreografia e Alegria / The Ballad Of Ambrósio e Gunnel)

Melhor Performance de Dublê: Justice Hedenberg, Katie Rowe e Erik Martin

Melhor Elenco: Rachel Tenner e Bess Fifer

“The Studio”

A série de comédia estrelada por Seth Rogen concorrerá nas seguintes categorias:

Melhor Série de Comédia

Melhor Ator Principal em Série de Comédia: Seth Rogen

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Catherine O’Hara

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Kathryn Hahn

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Ike Barinholtz

Melhor Atriz Convidada: Zoë Kravitz

Melhor Ator Convidado: Bryan Cranston

Melhor Ator Convidado: Dave Franco

Melhor Ator Convidado: Ron Howard

Melhor Ator Convidado: Anthony Mackie

Melhor Ator Convidado: Martin Scorsese

Melhor Direção: Seth Rogen e Evan Goldberg (“The Oner”)

Melhor Roteiro: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez (“The Promotion”)

Melhor Direção de Fotografia: Adam Newport-Berra (“The Oner”)

Melhor Edição de Imagem: Eric Kissack (“The Promotion”)

Melhor Design de Produção para um Programa Narrativo: Julie Berghoff, Brian Grego e Claire Kaufman (“The Note”)

Melhor Figurino Contemporâneo: Kameron Lennox, Betsy Glick e Tyler Kinney (“CinemaCon”)

Melhor Penteado Contemporâneo: Vanessa Price, Alexandra Ford e Lauren McKeever (“CinemaCon”)

Melhor Composição Musical para Série (Trilha Sonora Original): Antonio Sánchez (“The Missing Reel”)

Melhor Supervisão Musical: Gabe Hillfer (“The Promotion”)

Melhor Edição de Som (Meia Hora): George Haddad, Borja Sau, Lloyd Stuart Martin, Randy Wilson, Justin Helle, Lorena Perez Batista, Jason Charbonneau e Stefan Fraticelli (“The Golden Globes”)

Melhor Mixagem de Som (Meia Hora): Lindsey Alvarez, Fred Howard, Buck Robinson e Ron Mellegers (“The Golden Globes”)

Melhor Elenco: Melissa Kostenbauder e Francine Maisler

“Shrinking”

Concorrendo com “The Studio” em algumas categorias, a produção estrelada por Jason Segel recebeu as seguintes indicações:

Melhor Série de Comédia

Melhor Ator Principal: Jason Segel

Melhor Ator Coadjuvante: Harrison Ford

Melhor Atriz Coadjuvante: Jessica Williams

Melhor Ator Coadjuvante: Michael Urie

Melhor Mixagem de Som (Meia Hora): Earl Martin, Anna D. Wilborn, Alex Jongbloed e Trino Madriz (“The Drugs Don’t Work”)

Melhor Elenco: Debby Romano e Brett Benner

“Slow Horses”

A produção liderada por Gary Oldman concorre em cinco categorias. São elas:

Melhor Série Dramática

Melhor Ator Principal: Gary Oldman

Melhor Direção: Adam Randall (“Hello Goodbye”)

Melhor Roteiro: Will Smith (“Hello Goodbye”)

Melhor Elenco: Nina Gold e Melissa Gethin Clarke

“Presumed Innocent”

Estrelada por Jake Gyllenhaal, a série (que já tem uma segunda temporada a caminho), recebeu ao todo quatro indicações:

Melhor Ator Principal: Jake Gyllenhaal

Melhor Atriz Coadjuvante: Ruth Negga

Melhor Ator Coadjuvante: Peter Sarsgaard

Melhor Ator Coadjuvante: Bill Camp

“Disclaimer”

A minissérie, que estreou em outubro do ano passado, recebeu as duas indicações abaixo:

Melhor Atriz Principal: Cate Blanchett

Melhor Cinematografia: Emmanuel Lubezki e Bruno Delbonnel (“I”)

“Dope Thief”

Protagonizada por Brian Tyree Henry e pelo brasileiro Wagner Moura, a minissérie recebeu uma indicação à premiação:

Melhor Ator Principal em Série Limitada: Brian Tyree Henry

“Bad Sisters”

A série de drama, cujas duas primeiras temporadas completas já estão disponíveis, concorrerá com uma indicação:

Melhor Atriz Principal em Série Dramática: Sharon Horgan

“Deaf President Now!”

O documentário, que estreou em maio passado no Apple TV+, conseguiu suas primeiras indicações em uma grande premiação. São elas:

Melhor Documentário ou Especial de Não Ficção

Melhor Direção: Nyle DiMarco e Davis Guggenheim

“The Gorge”

Único longa do Apple TV+ indicado à premiação, a produção estrelada por Anya Taylor-Joy e Miles Teller disputará em duas categorias:

Melhor Filme para Televisão

Melhor Edição de Som para Filme: Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl, Paul Hackner, Darren Maynard, David Farmer, Frederic Dubois, David V. Butler, Stephanie Brown, Jonathan Greasley, Jason W. Jennings, Nolan McNaughton e Sally Boldt

Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show

Ocorrido em fevereiro passado, o Super Bowl LIX Halftime Show, patrocinado pelo Apple Music, recebeu quatro indicações aos Emmys deste ano. São elas:

Melhor Especial de Variedades (Ao Vivo)

Melhor Direção para Especial de Variedades

Melhor Direção Musical

Melhor Coreografia (Variedades/Reality Show)

Outras indicações incluem:

“Pachinko”

Melhor Design de Produção para Série de Época Narrativa ou Programa de Fantasia (Uma Hora ou Mais)

Melhor Cinematografia para Série (Uma Hora)

“Dark Matter”

Melhor Design de Título

“Your Friends & Neighbors”

Melhor Música Original de Tema Principal

“Bono: Stories Of Surrender”

Melhor Direção Técnica e Trabalho de Câmera em um Especial

A 77ª edição dos Emmy Awards acontecerá no dia 14 de setembro (um domingo) às 23h pelo horário de Brasília. Veremos quantas estatuetas a Apple levará dessa vez!

