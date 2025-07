Aproveite as ofertas do Amazon Prime Day 2025 no Brasil!

Um dos eventos de compras mais esperado do ano chegou! O Prime Day 2025 reúne milhares de ofertas em produtos de diferentes categorias — dentre elas, eletrônicos, smartphones e acessórios.

Publicidade

Neste ano, ele ocorrerá em dois dias (15 e 16 de julho). Para aproveitá-las, é preciso que você seja um assinante do Amazon Prime, plano de assinaturas que inclui, além do acesso às ofertas, frete grátis para os pedidos, o catálogo do Prime Video e do Amazon Music, dentre muitos outros benefícios. Ele custa R$20/mês ou R$166,80/ano, mas você pode testá-lo gratuitamente por 30 dias.

Como já é de praxe, o MacMagazine fez um compilado com as melhores ofertas em produtos e acessórios da Apple e de outras marcas de eletrônicos — essa lista, inclusive, será atualizada até o fim do dia 16/7, então salve essa página nos seus favoritos e visite-a de vez em quando. 😉

Amazon Echo Dot (5ª geração)



De R$459,00 por R$349,00 em até 12x

Ou R$324,57 à vistahttps://t.co/UudIAQbuIs — MM Ofertas (@MMOfertas) July 11, 2025

Amazon Echo (4ª geração)



Parcelado: de R$749,00 por R$569,00 em até 12x

À vista no Pix: de R$711,55 por R$529,17https://t.co/WHZOnnDpdA — MM Ofertas (@MMOfertas) July 10, 2025

Amazon Echo Spot



Parcelado: de R$579,00 por R$469,00 em até 12x

À vista no Pix: de R$532,68 por R$436,17https://t.co/sCwcFR5knQ — MM Ofertas (@MMOfertas) July 10, 2025

Amazon Fire TV Stick HD



De R$369,00 por R$299,00 em até 11x

Ou R$269,10 à vista no Pixhttps://t.co/WuZo8EH9do — MM Ofertas (@MMOfertas) July 10, 2025

Amazon Echo Studio



Parcelado: de R$1.799,00 por R$1.549,00 em até 10x

À vista no Pix: de R$1.709,05 por R$1.440,57https://t.co/8GQL6pD9ux — MM Ofertas (@MMOfertas) July 10, 2025

Amazon Echo Show 5 (3ª geração)



De R$699,00 por R$539,00 em até 12x

Ou R$501,27 à vista no Pixhttps://t.co/rvpvfSmjsb — MM Ofertas (@MMOfertas) July 10, 2025

Amazon Echo Show 8 (3ª geração)



De R$1.399,00 por R$999,00 em até 12x

Ou R$929,07 à vista no Pixhttps://t.co/S9HasK3OX6 — MM Ofertas (@MMOfertas) July 10, 2025

AirPods Pro 2 (estojo de recarga USB-C)



De R$2.599 por R$1.959 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/PQjTUwv6Bp — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

MacBook Air de 13” (M1, 8GB de memória, 256GB de SSD)



Por R$5.499 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/2B1OnJG96W — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Magic Mouse (branco, Lightning)



Por R$499 em até 9x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/416PbPCUdR — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Amazon Kindle (modelo 2024)



Parcelado: de R$649,00 por R$479,00 em até 12x

À vista no Pix: de R$584,10 por R$431,10



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/USbilNbOPp — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Amazon Kindle Paperwhite (modelo 2024)



De R$949,00 por R$699,00 em até 10x

Ou R$629,10 à vista no Pix



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/oHghofRts5 — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído



De R$1.999,00 por R$1.519,05 em até 10xhttps://t.co/DUhGYTy2Ds — MM Ofertas (@MMOfertas) July 11, 2025

iPhone 15 Plus de 512GB



De R$10.099 por R$5.699 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍

https://t.co/YEGskf0bAR — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

iPhone 14 de 128GB



Por R$3.849 em até 12xhttps://t.co/ks0yZ0BlOm — MM Ofertas (@MMOfertas) July 11, 2025

Webcam Full HD Logitech Brio 300



De R$479,90 por R$249,00 em até 6x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/GYkS4YOLA8 — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Capa de silicone com MagSafe para iPhone 15



De R$569,00 por R$99,90 em até 3x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/NVnV7WT3Mg — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

MacBook Air de 13” (M2, 8GB de memória, 512GB de SSD)



Por R$7.999 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍

https://t.co/ZcVOcjA0A9 — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

iPhone 13 de 256GB



Por R$3.699 em até 12x



💰 Aplique o cupom 15PRIME no carrinho para ganhar mais 15% de desconto 🛒https://t.co/0oh5SKGMnr — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Beats Pill



De R$1.299 por R$999 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/0gCpnpeZEm — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Smart TV Samsung OLED 4K de 55” (com app Apple TV e AirPlay 2)



De R$6.999 por R$4.699 em até 12x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/xnQOGP3JJv — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (modelo 2024)



De R$1.199,00 por R$899,00 em até 10x

Ou R$809,10 à vista



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/iPjaxztwXA — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

iPad (A16, Wi-Fi de 128GB)



De R$4.499 por R$3.999 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/G0gip4btG5 — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Beats Solo 4



De R$1.949 por R$1.199 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/YIFSgLK8Bi — MM Ofertas (@MMOfertas) July 15, 2025

Como falamos, para não perder nenhuma promoção, revisite este artigo sempre que quiser durante esses dois dias do evento de compras — ele será atualizado assim que pintarem ofertas legais! No mais, não deixe também de acompanhar os canais do MM Ofertas na sua rede favorita — nós estamos no Facebook, no X, no Threads, no Mastodon e no Telegram — além de, é claro, no MM Fórum!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.