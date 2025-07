Evento da Beats em Los Angeles terá versões exclusivas da Beats Pill

A Beats realizará um evento neste final de semana em uma loja da Madhappy, em Los Angeles (Estados Unidos), o qual contará com versões exclusivas da Beats Pill, a caixa de som sem fio da subsidiária da Apple.

Publicidade

Organizado com a intenção de comemorar o lançamento dos cabos com a marca da Beats, o evento, que leva o nome Pantry & Beats, contará com uma máquina de garra (aquelas muito comuns em shoppings), que será a única forma de obter uma das 20 unidades do dispositivo.

Para conseguir usar a máquina, será necessário adquirir um drink chamado Beats Berry Sweet Cloud Matcha — um matcha latte Nekohama com calda de framboesa, coberto com espuma gelada de mirtilo doce em formato de nuvem —, que dará direito a uma chance.

Além disso, as primeiras 50 pessoas a comprarem o matcha latte nos 3 dias do evento — que começará no sábado e irá até o domingo — também ganharão um cabo da Beats.

A Beats Pill do evento está disponível em duas cores: Blush Pink e Navy Blue. A primeira é majoritariamente rosa com bolinhas grenás, enquanto a segunda é dominada pela cor azul e coberta por bolinhas amarelas.

Publicidade

A caixa de som, no entanto, não será o único prêmio disponível na máquina supracitada. Se por acaso você estiver com dificuldade de pegar a Beats Pill ou ela já tiver acabado, também séria possível ir atrás de um par de Beats Solo 4 (disponível nas cores Slate Blue e Cloud Pink), cabos USB-C para USB-C (na cor Nitro Navy) e capas de proteção da Beats para o iPhone 16 (nas cores Sunrise Pink e Twilight Blue), bem como uma folha de figurinhas da subsidiária da Apple.

🍵



serving up something special with pantry at madhappy



july 18th – 20th

pantry at madhappy west hollywood

8906 melrose avenue#BeatsAtMadhappy pic.twitter.com/4XSc27s67K — Beats by Dre (@beatsbydre) July 14, 2025 servindo algo especial com pantry no madhappy



18 a 20 de julho

pantry no madhappy west hollywood

8906 melrose avenue



#BeatsAtMadhappy

O evento começará às 11h pelo horário local e se encerrará às 18h — horários que valem para todos os três dias. No sábado, também será possível curtir um set da DJ Lumia, o qual se iniciará ao meio-dia e terminará às 15h.

Publicidade

A loja em questão chama-se Pantry West Hollywood by Madhappy e fica na Avenida Melrose, 8906.

Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10

Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x

Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

Comprar Beats Solo 4 de Apple Preço à vista: R$1.754,10

Preço parcelado: R$1.949,00 em até 12x

Cor: preto fosco, azul-ardózia ou rosa crepúsculo

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors