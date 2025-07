Grok ganha personagens de IA que interagem com o usuário por voz

O Grok anunciou mais uma novidade para o seu aplicativo no iOS. Trata-se dos Companions (ou “Companheiros”, em tradução direta), personagens de inteligência artificial (IA) animados tridimensionais que podem interagir com os usuários por voz.

Os Companions estão disponíveis em dois personagens: Ani (inspirada em personagens sexualizadas de animes) e Rudy (um panda vermelho com diferentes personalidades). Um terceiro está em desenvolvimento e deverá pintar em breve.

O recurso é integrado ao modo de voz do Grok e conta com espécies de níveis, com novas funcionalidades sendo desbloqueadas à medida que os usuários mantêm conversas constantes com os personagens e avançam de estágio.

A Ani, por exemplo, conta com um modo “adulto” o qual só pode ser acessado após se atingir um alto nível de relacionamento com ela. As diferentes personalidades do Rudy, por sua vez, requerem diálogo contínuo para serem acionadas.

Integrado ao modo de voz do app, os Companions devem ser ativados nas configurações. Assim como o modo de voz tradicional, os personagens reconhecem o idioma falado pelo usuário e respondem de modo correspondente.

via TestingCatalog