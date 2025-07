“iPhones 17” poderão suportar recarga Qi 2.2 de 25W; UGREEN já tem powerbank com a certificação

Os modelos da linha “iPhone 17”, que deverão ser revelados pela Apple em setembro deste ano, muito provavelmente terão suporte ao carregamento sem fio de até 25W, graças à compatibilidade com o padrão de carregamento Qi 2.2 — e não de até 50W, como imaginado previamente.

Publicidade

Isso significa que poderá ser possível utilizar uma variedade de acessórios de terceiros de forma ainda mais simplificada. Atualmente, os iPhones compatíveis com MagSafe utilizam a tecnologia Qi 2, que atinge uma potência máxima de 15W — ainda que os aparelhos da linha iPhone 16 atinjam 25W com o carregador da Apple de 30W.

Essa limitação deverá ficar de lado com os futuros iPhones, que com base em registros regulatórios anteriores, deverão receber o suporte ao carregamento Qi 2.2 de até 25W. O padrão deve se tornar cada vez mais comum em novos modelos de smartphones de diferentes fabricantes.

Powerbank Qi 2.2 da UGREEN

Um exemplo disso são os novos powerbanks MagFlow, da UGREEN. Segundo a empresa, eles são os primeiros no mundo a receber a certificação oficial Qi 2.2 e deverão chegar aos mercados dos Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático no terceiro trimestre deste ano — a tempo do lançamento dos novos dispositivos da Maçã.

Além da capacidade de carregamento de até 25W, o Qi 2.2 se baseia na arquitetura MagSafe da Apple, com alinhamento magnético mais preciso, eficiência de carregamento e limites de energia mais altos e segurança aprimorada, bem como compatibilidade com os carregadores Qi anteriores.

Publicidade

Para além da velocidade, o padrão estabelece padrões elevados para controle térmico, estabilidade de carregamento e interoperabilidade geral. Por oferecer um carregamento magnético rápido e confiável, ele é especialmente indicado para os usuários Apple.

via MacRumors