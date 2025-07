Native Union lança rastreadores compatíveis com a rede Buscar (Find My)

A Native Union ampliou o seu portfólio de acessórios com o lançamento do Find It Card e do Find It Tag, dois novos rastreadores com formato de cartão e tag, respectivamente, compatíveis com a rede Buscar (Find My) da Apple.

Disponível por US$40 e com 1,7mm de espessura (o equivalente a dois cartões de crédito empilhados), o Find It Card possui uma bateria com autonomia de até seis meses, podendo ser recarregada usando um carregador MagSafe ou Qi. Ele possui um furo na lateral onde passa um fio de metal para chaveiro, permitindo prendê-lo em itens como mochilas.

Já o Find It Tag, disponível por US$20, tem um formato redondo como o AirTag e uma bateria substituível (do tipo CR2032) que dura até um ano. Ele também vem com uma abertura que permite prendê-lo a um chaveiro.

Como dito, ambos os acessórios são compatíveis com o aplicativo ‌Buscar, incluindo o suporte a notificações quando um item for esquecido. No caso do Find It Tag, também é possível emitir um som alto para localizá-lo.

Recentemente, vale notar, outras fabricantes de acessórios como a Nomad e a Satechi também lançaram produtos com suporte à rede Buscar.

