Nova base do governo traz dados de telefones com algum tipo de restrição

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) anunciou nesta semana, por meio de uma nota no Diário Oficial da União (DOU), a regulamentação do Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR), uma base de dados que permite checar se o IMEI de um celular já sofreu algum tipo de restrição.

Criado com a intenção de combater a receptação de aparelhos subtraídos, o CNCR consolida os dados levantados pelo programa Celular Seguro, pelo Cadastro de Estações Móveis Impedidas (CEMI) e pela Base Nacional de Boletins de Ocorrência (BNBO).

O registro de IMEIs no CNCR estava disponível em fase de testes no aplicativo do Celular Seguro desde abril, vale notar, e a base de dados pode ser consultada tanto por cidadãos comuns quantos por órgãos de segurança pública, com o objetivo de também agilizar a recuperação desses dispositivos.

Criado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o CNCR não substitui boletins de ocorrência e tampouco ferramenta de operadoras, os quais devem continuar sendo acionados em casos de furto/roubo de celulares.

Disponível no app do Celular Seguro para iOS e Android, a nova base de dados pode ser acessada tocando na opção “Celulares com Restrição” na página inicial. Feito isso, basta digitar o número do IMEI do telefone em questão — o qual pode ser descoberto nos ajustes do aparelho ou digitando *#06# no teclado do app de telefone — e aguardar pela confirmação.

A plataforma Celular Seguro, é sempre bom lembrar, também pode ser acessada por essa página.