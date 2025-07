O que fazer se o som do Apple Watch estiver baixo demais

Por meio do alto-falante do Apple Watch, os usuários do relógio inteligente da Maçã podem ser alertados com novas notificações, alarmes e timers — sendo que nos modelos Series 10 e Ultra 2, tornou-se possível também ouvir músicas sem que seja preciso usar fones de ouvido.

Apesar de ser um componente essencial para a experiência do smartwatch, é possível que o som esteja saindo baixo demais. Se estiver passando por essa situação, mostraremos abaixo o que pode resolver esse problema! 🔊

Comecemos pelo básico: verifique se não há nenhuma obstrução na área dos alto-falantes (localizados no lado esquerdo do relógio).

Se tiver usado o seu Apple Watch para nadar, expulse a água restante que pode estar na área do alto-falante. Abra a Central de Controle (pressionado o botão lateral abaixo da Digital Crown) e toque no ícone de uma gota. Em seguida, mantenha a coroa pressionada até ouvir um efeito sonoro. Se preciso, repita o processo.

Também pela Central de Controle, aumente o volume do relógio tocando no ícone de um alto-falante e girando a Digital Crown.

Certifique-se de que o modo silencioso não está ativado — seja usando a Central de Controle ou indo até Ajustes » Som e Tato. Por lá, também é possível ajustar o volume de sons e alertas.

Por meio das atualizações de software, a Apple lança correções de erros que podem estar ocorrendo com os aparelhos da marca. Portanto, certifique-se de que o watchOS está atualizado para a última versão disponível.

Resete o Apple Watch.

Nada adiantou? Então o jeito é entrar em contato com o suporte da Apple para que o seu Apple Watch seja inspecionado. É possível fazer isso pelo telefone 0800-761-0880, pelo site, pelo app Suporte ou também marcando um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

