Satechi lança carregador ultrafino de 67W e cabo/cordão USB-C

A Satechi acaba de anunciar dois novos produtos que complementam a sua linha OntheGo: um carregador de parede ultrafino de 67W e um cabo USB-C Lanyard, que oferecem carregamento rápido e confiável, aliados à praticidade e estilo para o dia a dia.

Publicidade

OntheGo 67W Slim Wall Charger

O OntheGo 67W Slim Wall Charger é um carregador ultrafino com duas portas USB-C e tecnologia GaN avançada, permitindo aos usuários obter alta potência de carregamento sem ocupar muito espaço. Ele é capaz, por exemplo, de carregar a bateria de um iPhone 16 em até 58% em 30 minutos.

Quando utilizado com dois dispositivos ao mesmo tempo, uma das portas USB-C do utensílio carrega dispositivos a 45W, enquanto a outra fornece 20W — ideal para carregar um MacBook e um iPad ou iPhone ao mesmo tempo, por exemplo.

Como características físicas, o carregador de parede possui um exterior eco-friendly e suave ao toque, podendo também se dobrar para facilitar o transporte em bolsas e mochilas ou ser posicionado em tomadas atrás e móveis.

OntheGo USB-C Lanyard Cable

Já o cabo USB-C Lanyard é capaz de oferecer até 60W de potência, com velocidades de transferência de 48MBps. Ele possuiu 1,5m e é trançado e ajustável, compatível com a maioria das cases de iPhone com o lado inferior fechado.

Publicidade

Os conectores USB-C também contam com uma capa de alumínio que os protegem quando eles não estão em uso. Outra finalidade interessante do cabo é que ele pode ser estilizado como uma peça do seu look. Ao pendurá-lo no pescoço, por exemplo, é possível carregar seu telefone ao mesmo tempo que o mantém seguro e próximo de você.

Com as novas adições à nossa coleção OnTheGo, estamos oferecendo soluções que não são apenas compactas e funcionais, mas também projetadas para se adaptarem perfeitamente às aventuras de viagem e à rotina diária. Esses produtos são desenvolvidos para manter os usuários conectados, carregados e em movimento, ao mesmo tempo em que proporcionam uma experiência de produto premium.

Tanto o carregador de parede quanto o cabo USB-C estão disponíveis no site da Satechi em três cores: preta, areia e rosa-deserto. O carregador está sendo vendido pelo preço de US$60, enquanto o cabo custa US$30 — é possível utilizar o cupom de desconto ONTHEGO20 até o dia 21 de julho para receber um desconto de 20% no preço de ambos.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via BGR