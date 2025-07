Timescape é um app de calendário com visão anual dos compromissos

Já adicionou um evento distante em seu app de calendário preferido, mas acabou sendo surpreendido por ele “em cima da hora” e acabou não tendo tempo para se preparar adequadamente? O Timescape é um app indie que promete resolver esse problema.

Ele acontece basicamente porque a maioria dos calendários atuais (inclusive o nativo do iOS) não costuma exibir eventos no modo de visualização anual, de modo que é praticamente impossível acompanhar todos os eventos sem ter que passar pelas visualizações semanais ou mensais.

O Timescape, por sua vez, mostra uma visualização anual completa com indicadores de cores que mostram que há algo marcado para um dia em específico. Há uma barra inferior a qual exibe os eventos cadastrados na data selecionada, bem como permite adicionar um novo.

A exemplo do aplicativo nativo do iOS, é possível selecionar exatamente qual calendário cadastrado no sistema você quer exibir no Timescape — o que pode ser útil caso você precise do app apenas para eventos da vida pessoal, do trabalho ou da faculdade, por exemplo.

Infelizmente disponível apenas em inglês, o aplicativo funciona no modelo de assinaturas, podendo ser adquirido por R$5/mês ou R$50/ano na App Store. Há, ainda, um período de teste gratuito de sete dias.

