AirPods são alvo de descontos nos EUA em meio a desaceleração nas vendas

De acordo com um novo relatório publicado pela Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), que analisa as vendas dos AirPods, já é esperado que a Apple anuncie uma próxima geração para os fones de ouvido sem fio ainda em 2025, ou mais tardar no início de 2026.

Publicidade

Essa previsão pôde ser inferida pelos diversos descontos que a geração atual dos produtos vêm recebendo e pela desaceleração do crescimento da sua participação de mercado.

Na última semana, por exemplo, o Amazon Prime Day dos Estados Unidos contou com os AirPods Pro 2 pelo preço promocional de US$150 — um desconto de US$100 em relação ao seu preço original (US$250), algo considerado raro para os produtos da Maçã. A oferta logo foi aderida também pela Best Buy e pelo Walmart, embora não tenha sido igualada nos canais de varejo da Apple.

AirPods Pro 2 (estojo de recarga USB-C)



De US$249 por US$149https://t.co/d01HqrFR7O — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

O relatório sugere que esses descontos exagerados tenham o propósito de movimentar o estoque e vender muitos AirPods antes de a Maçã lançar um modelo novo. Por mais que o valor ofertado tenha sido muito mais baixo que o usual, as empresas talvez estejam dispostas a arcar com os custos para ganhar um maior volume de vendas.

Publicidade

É difícil imaginar que duas empresas tão habilidosas em gerenciar suas cadeias de suprimentos precisem fazer isso. Acreditamos que ambas as empresas querem apenas vender muitos AirPods e tinham margem para vendê-los a preços que poderiam gerar um volume extraordinário.

A pesquisa da CIRP apontou que mais de 40% dos proprietários de iPhone possuem fones de ouvido Bluetooth, e 60% desses proprietários possuem AirPods, o que significa que um quarto de todos os usuários de iPhone que também possuem fones ouvido são donos do acessório da Maçã. Por essa ótica, é possível inferir que os descontos tenham o objetivo de expandir essa margem, aumentando a base fiel de clientes da Apple para lançamentos futuros.

Outras possíveis explicações

O AppleInsider, no entanto, apresenta um novo ponto de vista. Segundo o veículo, a Apple pode ter previsto uma desaceleração nas vendas e está disposta a sacrificar a sua margem para atrair mais usuários antes de lançar os novos modelos. Pode ser que ela não tenha reduzido o preço dos AirPods em seus canais oficiais para manter o seu valor de marca e evitar condicionar clientes a esperar por preços mais baixos, optando, dessa forma, por atingir novos compradores por meio de terceiros.

Outro ponto levantado pela pesquisa se refere ao ciclo de substituição dos AirPods, que é mais curto e mais comum que o dos iPhones e por isso pode gerar receita de forma mais rápida para a Maçã, cobrindo a “lacuna” do lucro mais espaçado dos iPhones. Mas, apesar de gerarem receita, vale lembrar que as substituições não expandem a base de usuários dos AirPods.

O AppleInsider, por sua vez, acredita que esse fato expõe uma fragilidade dos fones e da gigante de Cupertino, que entram em conflito com os seus valores de sustentabilidade por conta dos seus ciclos de vida mais curtos, sendo quase descartáveis. Os clientes reconhecem mais facilmente os defeitos de bateria e conserto dos AirPods, que acabam entrando também para o problema generalizado de lixo eletrônico.

Publicidade

Fato é que o crescimento geral do mercado de fones de ouvido Bluetooth está desacelerando, e a Apple não pode depender apenas das substituições para obter um crescimento significativo de unidades. Além disso, a concorrência dos AirPods com fones sem fio de outras marcas, como Samsung, Sony e Bose, apresentam ameaças aos fones da Maçã.

Todo esse cenário torna necessária a formulação de novas estratégias de venda pela Apple para a nova geração de AirPods, que além de apresentar inovações e melhorias genuínas, deverá enfrentar o mercado em baixa e lidar com a concorrência, mas que conta com opções mais acessíveis e com vida útil mais longa.

Comprar AirPods Max de Apple Preço à vista: R$5.931,00

Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.