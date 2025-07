Apple anuncia o fechamento de loja em Detroit após quase 20 anos em funcionamento

Depois da Apple Hornsby, na Austrália, a Maçã anunciou hoje o fechamento permanente de outra loja sua, desta vez na cidade de Detroit, no Michigan (Estados Unidos).

Publicidade

O ponto em questão se trata da Apple Partridge Creek, inaugurada em 2007 e localizada nos subúrbios da metrópole estadunidense.

A Apple não forneceu uma razão para o encerramento das atividades da loja, mas é provável que isso tenha sido influenciado pelo fato de o The Mall at Partridge Creek — o shopping onde a loja fica localizada — ter sido vendido após um processo recuperação judicial, como divulgado pelo veículo de notícia local WDIV ainda no ano passado.

Essa, vale notar, não é a primeira vez que a Apple decide fechar uma loja em um shopping que está em decadência. No início do ano, por exemplo, a empresa anunciou que a sua loja no shopping Northbrook, em Chicago (Illinois), a qual estava passando por um momento de crise, também seria fechada.

Publicidade

Eis o comunicado oficial da Apple sobre o fechamento da Apple Partridge Creek, o qual foi compartilhado com o MacRumors:

Na Apple, estamos comprometidos em proporcionar uma experiência excepcional a todos os clientes e estamos animados para inaugurar nossa nova loja no centro de Detroit ainda este ano. Enquanto nos preparamos para a inauguração, não manteremos nosso contrato de locação na Apple Partridge Creek, e todos os nossos valiosos membros da equipe terão a oportunidade de continuar suas funções na Apple. Adoramos servir a comunidade de Partridge Creek há quase 20 anos e estamos ansiosos para receber nossos clientes em nossas outras lojas na região metropolitana de Detroit, incluindo a Apple Somerset, bem como em Apple.com e no app Apple Store.

Ainda não está claro quando exatamente a Apple Partridge Creek fechará as portas, mas a gigante de Cupertino já disse que seus funcionários terão a opção de continuar trabalhando para a empresa — lembrando que ela está preparando outra loja no centro da mesma cidade chamada Apple Downtown Detroit.