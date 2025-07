Briga de patentes poderá banir iPhones com painéis da BOE dos EUA

Uma decisão da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC) — mais especificamente referente a uma disputa de patentes envolvendo a Samsung Display e a BOE — poderá resultar no fim da importação de determinados lotes de modelos de iPhones comercializados no país.

De acordo com o site sul-coreano ETNews, o órgão concluiu recentemente — de maneira preliminar — que a BOE e sete de suas subsidiárias violaram os segredos comerciais da Samsung Display, infringindo o Artigo 337 da Lei Aduaneira do país.

A publicação destaca que, embora não se trate de uma decisão definitiva, ela é importante principalmente porque raramente uma decisão do gênero é anulada no julgamento final do processo, que teve início com uma denúncia feita pela Samsung Display no final de 2023.

A ITC decidiu que ordens de exclusão restritivas e ordens de cessação e desistência devem ser aplicadas — o que poderá resultar na proibição da importação de painéis OLED infratores da BOE para os EUA, bem como na interrupção do envio de remessas para montadoras no país.

Os produtos-alvo são painéis OLED e módulos feitos pela BOE usando os segredos comerciais da Samsung Display, bem como as peças incluídas neles.

Como alguns modelos atuais dos iPhones contam com painéis fabricados pela BOE, a aplicação dessas medidas poderá resultar em verdadeiros problemas para a Apple, uma vez que novos modelos contendo os componentes da marca não poderiam ser mais importados para os EUA.

O problema poderá ser ainda maior caso a Apple pretenda usar painéis da BOE nos “iPhones 17”, que deverão ser lançados no fim do ano. Caso a decisão seja mantida, a Maçã provavelmente buscará um parceiro para substituir a empresa chinesa, como a sul-coreana LG Display.

Vale recordar que a Apple sempre tentou manter uma diversificação na sua cadeia de suprimentos — uma medida que se mostra para lá de necessária em situações como essa, uma vez que o possível banimento não resultará no fim da importação por completo dos aparelhos.

A decisão final para esse julgamento deverá acontecer até novembro deste ano. Depois que ela for proferida, o presidente do país (atualmente, Donald Trump) terá 60 dias para decidir se aprova ou se veta a decisão da ITC.

via MacRumors