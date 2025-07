Desenvolvedor critica remoção de jogo da App Store após 7 anos sem update

Um desenvolvedor italiano está acusando a Apple de ameaçar remover o seu aplicativo da App Store “sem justificativa”. Trata-se do jogo Wheels of Aurelia, que foi lançado pelo desenvolvedor Santa Ragione em 2016 e, segundo a Maçã, será removido da sua loja em 25 de julho de 2025.

Oferecendo o game gratuitamente na plataforma por dez dias para tentar evitar a remoção, o cofundador do jogo, Pietro Righi Riva, disse ao site Game Developer que a Apple até agora “não conseguiu fornecer uma explicação adequada” sobre a situação.

A Maçã, no entanto, citou a sua política de remoção de aplicativos considerados “obsoletos” ou “desatualizados”. De fato, o título não recebe novas atualizações desde dezembro de 2017 — embora, de acordo com Riva, ele seja totalmente funcional e compatível com os padrões técnicos atuais.

Acreditamos firmemente que a remoção de obras artísticas totalmente funcionais simplesmente devido a atualizações pouco frequentes prejudica o valor e a sustentabilidade dos jogos como produtos culturais e artísticos. Como livros, filmes e álbuns de música, os videogames representam trabalhos criativos completos que não exigem inerentemente atualizações contínuas além de manter a funcionalidade básica.

Tendo enviado dois diferentes recursos para a Apple, Riva argumenta que atualizá-lo atualmente exigiria recursos significativos sem que fosse resultar em melhorias na experiência dos usuários ou no valor artístico do game — o que seria um “fardo financeiro substancial”.

Os proprietários do app acreditam que a abordagem da Apple exige de desenvolvedores tempo e dinheiro que poderiam ser gastos em outros projetos e elogiaram as políticas da União Europeia contra posições monopolistas, afirmando que a Maçã não reconhece jogos como “uma forma de arte”.

via AppleInsider