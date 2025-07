“iPhone Fold” poderá vir com chip “A20 Pro” e modem “C2”; modelo custará menos de US$2 mil, segundo analista

O leaker conhecido como Jukan [@Jukanlosreve] compartilhou recentemente no X (antigo Twitter) o que seriam algumas das especificações do suposto iPhone dobrável, cujas características estão começando a ganhar cada vez mais forma.

De acordo com perfil, o dobrável será equipado com o chip “A20 Pro”, o qual deverá contar com uma litografia de 2 nanômetros e provavelmente também estará nos “iPhones 18 Pro”, esperados para o final do ano que vem.

Essa aposta representa uma mudança em relação ao que sabíamos até agora sobre o modelo, uma vez que, no mês passado, o analista Jeff Pu tinha dito que “iPhone Fold” contaria com a versão de entrada do chip (“A20”, também feita numa litografia de 2nm).

Estimated specs of the foldable iPhone pic.twitter.com/jJOgXPczTl — Jukan (@Jukanlosreve) July 15, 2025 Especificações estimadas do iPhone dobrável

Além disso, também é esperado que o iPhone dobrável venha com o modem “C2”, a segunda geração do componente 5G da Apple. Ao que tudo indica, essa nova versão será capaz de se conectar a redes mmWave, coisa que o C1 (presente no iPhone 16e) ainda não é capaz de fazer.

Jukan também aposta que o modelo trará 12GB de memória, versões com 256GB, 512GB e 1TB de armazenamento, e um conjunto de câmeras composto por uma lente grande-angular e outra ultra-angular (ambas de 48 megapixels) — sim, nada de telefoto. A telas interna e externa, por sua vez, deverão ter 7,8 e 5,5 polegadas, respectivamente, enquanto o dispositivo como um todo deverá ter uma espessura de 9-9,5mm quando dobrado e 4,5-4,8mm quando desdobrado.

“iPhone Fold” mais barato que o Galaxy Z Fold7?

Como notado pela Fortune, o analista Jimmy Yoon, do UBS, disse recentemente que a Apple deverá economizar em alguns componentes do iPhone dobrável para reduzir o preço geral do aparelho, que poderá acabar custando menos que um Galaxy Z Fold7 (US$2.000), da Samsung.

Um dos itens que deverão sofrer cortes, segundo Yoon, é justamente o chip do aparelho, o que vai de encontro com a aposta de Jukan — já que o “A20 Pro” provavelmente será o processador mais completo e caro da linha.

A memória também entraria nessa lista, bem como certos materiais da dobradiça, os quais dariam lugar a alternativas mais baratas, como algum tipo de metal líquido. A estrutura do aparelho, por sua vez, seria majoritariamente de titânio, e o conjunto de câmeras na traseira viria só com duas lentes (ecoando, dessa vez, a aposta de Jukan).

Por fim, ele mencionou a possibilidade de a Apple optar por uma tela interna menor para reduzir ainda mais os custos.

Ao que tudo indica, o “iPhone Fold” só será revelado pela Apple na segunda metade do ano que vem, provavelmente junto aos “iPhones 18”, o que significa que ainda temos um bom tempo de espera até que essas informações sejam confirmadas (ou não).

