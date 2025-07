Jack Lowden estrelará em “Berlin Noir”, adaptação de “Metropolis” para o Apple TV+

“Berlin Noir”, futura série de drama do Apple TV+ inspirada em “Metropolis”, último livro do escritor britânico Philip Kerr e prelúdio da famosa série de romances policiais de mesmo nome, acaba de ter a sua primeira estrela confirmada no elenco.

Publicidade

O ator Jack Lowden, que fez o papel de River Cartwright na série “Slow Horses”, estrelará a adaptação, que também contará com direção e produção executiva de Tom Shankland, segundo informações do Deadline.

Germany, 1928. A newly-promoted detective. A string of gruesome murders. Welcome to Berlin Noir.



Emmy and BAFTA Award nominee Jack Lowden will star in this upcoming adaptation of Philip Kerr's bestselling crime novels.#BerlinNoir — Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/c3iUsJMHRb — Apple TV (@AppleTV) July 16, 2025 Alemanha, 1928. Um detetive recém-promovido. Uma série de assassinatos macabros. Bem-vindo à Berlin Noir.

O indicado ao Emmy e ao BAFTA, Jack Lowden, estrelará essa adaptação dos romances policiais bestsellers de Philip Kerr.

#BerlinNoir — Chegando ao Apple TV+.

Além deles, a produção conta com nomes de peso, como o roteirista Peter Straughan (“Conclave”), a produtora Bad Wolf (“Doctor Who”) e a Playtone, de Tom Hanks e Gary Goetzman.

O enredo dos livros se passa em Berlim, no ano de 1928, e gira em torno do jovem detetive Bernie Gunther, recém-promovido à temida Divisão de Homicídios da cidade. Ele se vê mergulhado numa investigação sobre um possível serial killer que tem como alvo vítimas entre os mais marginalizados da sociedade. Tudo isso em uma Berlim vibrante, cheia de liberdade e turbulência vertiginosa, mas à beira de um colapso com o nazismo começando a despontar. Com o mundo político e social se moldando a novas normas, Bernie luta pela verdade, custe o que custar.

Publicidade

A trilogia de livros de Kerr — composta por “Violetas de Março” (“March Violets”), “O Criminoso Pálido” (“The Pale Criminal”) e “Réquiem Alemão” (“A German Requiem”) — foi lançada entre o fim dos anos 1980 e começo da década de 90. O personagem Bernie ainda participou de outros 11 livros do autor, encerrando a série com “Metropolis”, publicado em 2019, um ano após a sua morte.

A produção executiva será assinada por Straughan, Jane Tranter, Dan McCulloch, Ryan Rasmussen, Hanks e Goetzman. A viúva de Kerr, Jane Thynne, mantém os direitos dos livros por meio da empresa Thynker Ltd.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.