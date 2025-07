Jogo Rainbow Six Mobile é lançado para iOS na América Latina

A editora francesa Ubisoft anunciou, ontem, o lançamento de Rainbow Six Mobile (versão para iOS e Android do famoso jogo de FPS tático) na América Latina — o que inclui, é claro, o Brasil.

Revelado originalmente em 2022, o jogo passou por um longo período de testes em países como Argentina, Canadá, Chile, Colômbia e México antes de chegar por aqui, tendo sofrido até mesmo com alguns adiamentos.

Finalmente chegamos!

Junte-se ao esquadrão e teste suas habilidades em um FPS tático, em equipe e de curta distância.



Rainbow Six Mobile foi lançado oficialmente na América Latina.



Jogue agora: https://t.co/4Q135pV9MW pic.twitter.com/TVa2ojPhLe — Ubisoft Brasil 🇧🇷 (@UbisoftBrasil) July 15, 2025

Agora, no entanto, as coisas parecem ter finalmente engrenado de vez, já que a Ubisoft aproveitou o lançamento para anunciar também uma nova temporada para o game, a qual leva o nome de Operação Scorched Jungle.

Entre as novidades dessa nova etapa está o Capitão, um operador brasileiro que já deu as caras em Rainbow Six Siege — o título mais recente da franquia no mundo dos consoles e do PC — e é capaz de lançar flechas, o que pode ser útil em ataques rápidos.

Além disso, a nova temporada inclui modos de jogo inéditos que só poderão ser aproveitados por tempo limitado, um calendário de eventos in-game, um passe de batalha (como todo bom jogo free to play hoje em dia) e mais.

Entre os modos temporários, temos o Bomb on Fire, no qual a equipe que está atacando precisa armar um defuser ao mesmo tempo em que o time adversário tem que lidar com projéteis incendiários disparados pelos atacantes. E não para por aí, já que os times são invertidos ao final de cada rodada, o que ajuda a deixar o combate mais dinâmico.

Há também o modo 3v3, que é baseado no mapa Restaurante e coloca três atacantes contra três defensores. Nesse caso, os jogadores precisam lidar com equipamentos e reforços limitados enquanto batalham em ambiente propício para confrontos de curta distância.

Por enquanto, Rainbow Six Mobile está disponível apenas na América Latina, no Canadá, na França e na Polônia, mas Ubisoft já confirmou que o distribuirá em mais países em breve.

Mais informações sobre o jogo podem ser conferidas na sua página oficial. Ele está disponível gratuitamente para download na App Store.

