Leilão da Receita Federal no Rio de Janeiro tem iPad Pro por R$1 mil

Um novo leilão da Receita Federal contém 16 lotes distribuídos na capital do Rio de Janeiro — sendo que 8 deles trazem algum dispositivo da Apple.

Como sempre alertamos, nem sempre há informações detalhadas sobre todos os dispositivos sendo leiloados, os quais também não têm garantia para reparos ou trocas. A Receita Federal também não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 3 2x Apple Watch Series 5 (tamanho não informado)

3x iPhone (modelo não informado)

1x pano de polimento da Apple

2x cabo USB da Apple R$15.000 4 2x Apple Watch (modelo não informado)

1x iPad de 64GB (modelo não informado) R$9.000 7 1x iPad Air (geração não informada) R$9.000 8 1x AirPort Extreme (geração não informada)

2x Apple Watch (modelo não informado) R$7.000 10 1x iPad Pro de 11″ (256GB)

1x Apple Watch Ultra (geração não informada) R$1.000 11 3x AirPods (modelo não informado)

5x Apple Watch Series 8 (tamanho não informado)

1x AirTag

1x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro) R$8.000 12 7x Carregador MagSafe R$8.000 13 1x iMac de 24″ (M1)

1x MacBook Pro de 16″ (M1 Max) R$8.000

Os lotes listados acima, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple.

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há apenas um lote acima em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances (os demais estão liberados somente para PJ).

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 18 de agosto, e o prazo final para envio é até às 18h do dia 27/8. As propostas selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, que ocorrerá no dia 28/8, às 10h30.

Para mais informações, basta acessar essa página.