Óculos de natação Smart Swim 2 ganham versão PRO com Gorilla Glass 3

A Form lançou ontem o Smart Swim 2 PRO, uma versão aprimorada da segunda geração dos óculos de natação inteligentes da empresa, que chegou ao mercado no ano passado. Sua principal novidade é a tecnologia Gorilla Glass 3 (da Corning) em suas lentes e um novo método de desembace.

Para quem não conhece ainda o Smart Swim, os óculos têm como grande diferencial uma tela de realidade aumentada em uma das suas lentes, a qual permite aos usuários visualizar uma série de métricas sobre as suas atividades (como tempo, distância e frequência cardíaca).

Originalmente, o dispositivo contava com lentes de plástico — o que poderia trazer problemas em termos de resistência. Com o Gorilla Glass 3 presente na versão PRO, as lentes ganham mais resistência a arranhões, a nível semelhante ao presente em alguns smartphones com Android.

Além dessa questão de durabilidade, elas contam também com fator UPF 50+, o qual bloqueia mais de 98% da radiação ultravioleta. Isso dá aos usuários (que podem ser desde esportistas profissionais a nadadores casuais) uma maior segurança em praticamente todos os ambientes.

Por causa das lentes de vidro, a versão PRO é um pouco mais pesada que a convencional, contando com uma nova abordagem antiembaçante: um spray de baixo custo feito à base de shampoo de bebê, o qual pode ser aplicado pelo usuário rapidamente antes do uso.

Essa nova abordagem é necessária porque os revestimentos antiembaçantes comuns das versões anteriores até funcionam bem no plástico, mas não aderem bem ao vidro — que também faz o peso da nova variante aumentar levemente (especificamente 3,4g a mais, ou 5%).

Com suporte à sincronização com o app Saúde (Health), da Apple, o Smart Swim 2 PRO pode ser adquirido por US$330 no site da Form — US$50 a mais que o modelo de segunda geração. Há também uma opção de assinatura Premium por US$100/ano, com serviços adicionais.

via MacRumors