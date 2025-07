Qi2.2: Anker, Aukey, Baseus, Belkin e Scosche têm acessórios certificados

Ontem, comentamos que a UGREEN anunciou um carregador portátil sem fio com suporte ao Qi2.2, versão mais recente do padrão de carregamento sem fio que se destaca pela potência de carregamento de 25W — uma melhoria considerável em relação aos 15W do Qi2.

Contudo, o Wireless Power Consortium (WPC) também certificou, ainda ontem, produtos de outras fabricantes compatíveis com Qi2.2 — incluindo Anker, Aukey, Belkin e Scosche.

Anker

A Anker entrará no mercado Qi2.2 com um novo dock 3-em-1 da sua linha de acessórios prime. O acessório também mostrará as potências de carregamento em um display localizado na sua base.

Aukey

A Aukey lançou o novo dock MagFusion 2X, este um pouco mais simples (2-em-1) compatível com o novo padrão. Ele já está na pré-venda pelo valor de US$60.

Baseus

A Baseus recebeu a certificação Qi2.2 para um carregador portátil, mas a fabricante tem mais dois acessórios compatíveis com o padrão a caminho, incluindo outro powerbank e um suporte de carregamento 3-em-1.

Belkin

A Belkin anunciou que lançará “vários” produtos Qi2.2 nos próximos meses, mas já recebeu certificação para o dock UltraCharge Pro 3-em-1.

Scosche

Já Scosche está preparando uma versão Qi2.2 do seu suporte para carro MagicMount Pro.

Certamente, todos os acessórios acima estarão disponíveis em breve — e ainda mais fabricantes anunciarão produtos compatíveis com o novo padrão.

via The Verge