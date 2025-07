Threads testa opção de cadastro com contas do Facebook

Segundo informações do Social Media Today, o Threads está testando a possibilidade de se cadastrar com uma conta do Facebook em vez de uma conta do Instagram. A nova opção, porém, não parece estar amplamente disponível ainda, embora já exista um artigo de suporte da Meta sobre a novidade.

Incentivar os usuários a criarem seus perfis no Threads usando as informações e os seguidores que tinham no Instagram foi uma das maneiras pelas quais a rede social expandiu rapidamente a sua base de usuários. Com a nova opção, portanto, a criação de uma conta na plataforma por pessoas que não têm conta no Instagram será facilitada.

Contudo, essa nova opção de cadastro deverá influenciar o tipo de postagens e anúncios que são recomendados a você, conforme indicado no referido artigo de suporte da empresa:

Se você criar um perfil do Threads com sua conta do Facebook, combinaremos suas informações no Threads e no Facebook. Usaremos isso para: Personalizar conteúdo e sugestões para você e para outras pessoas. Isso significa que poderemos: Ajudar organizações a entender como as pessoas estão interagindo com seus posts, vídeos e outros conteúdos. Recomendar conteúdo relevante para você no Threads e no Facebook.



Ainda não sabemos quando a opção chegará a todos. Considerando que tudo parece estar devidamente desenvolvido, porém, pode ser que a Meta amplie a liberação da opção em breve.

via Engadget