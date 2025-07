Anker lança estação de carregamento 7-em-1 com cabos USB-C retráteis

A Anker apresentou hoje a 7-in-1 Nano Charging Station, uma estação de carregamento com foco em notebooks um pouco diferente daquelas com as quais estamos acostumados.

Começando pelo convencional, ela conta com dois cabos USB-C retráteis integrados, uma porta USB-C e uma porta USB-A adicionais, permitindo recarregar até quatro dispositivos ao mesmo tempo.

Mas por que 7-em-1? É que sua parte traseira abriga três tomadas AC (no padrão americano) para que você conecte qualquer dispositivo extra caso necessário — o que pode ser uma mão na roda.

Em termos de potência, qualquer uma das portas USB-C da estação oferece até 100W quando usadas isoladamente, algo suficiente para recarregar os MacBooks mais avançados com facilidade.

Ao recarregar dois dispositivos, a potência máxima de cada porta cai para algo em torno de 50W e 88W. Ao usar as quatro, a queda vai para apenas 30W — algo que pode ser conferido no display LCD na parte frontal da estação.

A Anker 7-in-1 Nano Charging Station pode ser adquirida na Amazon americana por US$90.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Verge