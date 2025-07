App Beeper é relançado; integração com o iMessage está mais limitada

O Beeper, aplicativo que chamou bastante atenção há algum tempo por permitir que usuários acessassem múltiplos serviços de mensagens a partir de um único cliente, foi relançado ontem pela Automattic (dona do WordPress), que o adquiriu logo após todo aquele imbróglio com a Apple.

Segundo a equipe por trás do mensageiro, que é composta tanto por antigos funcionários do Beeper quanto por desenvolvedores do Texts.com (serviço similar que também foi comprado pela Automattic), o app agora está mais seguro, uma vez que não requer mais uma conexão com o Beeper Cloud para obter mensagens dos diferentes serviços suportados pela ferramenta.

Além de simplificar o funcionamento do Beeper, essa mudança também permite que os usuários enviem mensagens com criptografia de ponta ponta (em mensageiros suportados), evitando que os recados trocados sejam interceptados. Isso significa que o app agora se conectará diretamente aos mensageiros cadastrados pelo usuário.

Por conta disso, ainda segundo o serviço, o processo de cadastro das contas está um pouco menos prático, requerendo mais ações. Isso, no entanto, só vale para novos usuários, uma vez que quem já usava o Beeper Cloud poderá continuar aproveitando a ferramenta até que essa integração seja completamente encerrada.

Essa nova versão do Beeper é compatível com WhatsApp, Instagram, Messenger, X (antigo Twitter), Telegram, Signal, Matrix, Slack, Google Chat, Discord, LinkedIn, Google Mensagens (SMS/RCS) e iMessage, apesar do histórico nada amistoso do app com a Apple. No caso do serviço da Maçã, porém, a integração só está disponível no aplicativo Beeper para macOS.

Ao TechCrunch, o time por trás do serviço disse que pretende evitar novas dores de cabeça com as empresas por trás desses mensageiros ao adicionar suporte para os respectivos modelos de negócio. Em outras palavras, caso um mensageiro exiba anúncios em seu app original (como é o caso do Telegram), o Beeper também os mostrará para os seus usuários.

As novidades, porém, não param por aí, já que a Automattic introduziu dois novos planos pagos para o Beeper, que segue podendo ser utilizado sem qualquer custo na sua versão gratuita.

O primeiro deles, chamado Beeper Plus, custa US$10 mensais e permite que o usuário adicione até três contas de um mesmo serviço, agende mensagens para depois, crie lembretes, ative uma espécie de modo anônimo (que permite visualizar mensagens sem alertar o remetente), gere transcrições de mensagens de áudio com IA, defina ícones personalizados para o app e adicione um total de até dez contas (o plano gratuito suporta até cinco).

O segundo plano, por sua vez, é chamado Beeper Plus Plus e sai por US$50 mensais, tendo como foco pessoas que trabalham com redes sociais. Neste caso, além das vantagens supracitadas, o usuário também pode adicionar um número ilimitado de contas.