Apple TV+ lança trailer da 4ª temporada de “Sereno – O Panda Zen”, que estreará em 1º de agosto

O Apple TV+ acaba de soltar o trailer da quarta temporada da série de animação focada no público infantil “Sereno – O Panda Zen” (“Stillwater”), que estreará em 1º de agosto.

Inspirada na série de livros infantis “Zen Socks”, de Jon J. Muth, a produção segue as aventuras dos irmãos Karl (Judah Mackey), Addy (Eva Ariel Binder) e Michael (Tucker Chandler), que encontram apoio em Sereno (James Sie), um panda sábio cuja amizade os oferece uma nova perspectiva do mundo, deles próprios e da relação entre as pessoas.

New adventures bring new opportunities to discover mindfulness.#Stillwater— New Episodes August 1 pic.twitter.com/vOdzwweEVW — Apple TV (@AppleTV) July 17, 2025 Novas aventuras trazem novas oportunidades para descobrir a atenção plena.

#Stillwater — Novos episódios em 1º de agosto.

Através do seu exemplo, histórias e humor gentil, Sereno ensina às crianças o conceito de atenção plena, enquanto lhes oferece uma compreensão mais profunda dos seus sentimentos, bem como ferramentas que as ajudam a enfrentar seus próprios desafios do dia a dia.

Ganhadora do Prêmio Peabody e dos Daytime Emmy Awards, a série foi desenvolvida com a ajuda da especialista em conscientização infantil Mallika Chopra, nome por trás dos livros “Buddha and The Rose” e de “Just Be You”. Ela também é CEO da Chopra Global, por meio da qual possui uma iniciativa com o Apple TV+.

A quarta temporada de “Sereno – O Panda Zen” terá cinco episódios liberados já na sua data de estreia.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

