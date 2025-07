Comercial mostra a ferramenta Limpeza da Apple Intelligence em ação

No mais recente comercial da Apple, a companhia voltou a destacar os recursos da sua inteligência artificial — com foco desta vez na ferramenta Limpeza (Clean Up) do app Fotos (Photos).

O recurso, cabe notar, remove objetos/pessoas que você não queira em uma imagem. Ele pode inclusive sugerir a remoção de coisas que a própria ferramenta pode considerar como indesejadas.

O comercial mostra não só a ferramenta em ação, além de também como é simples reverter as mudanças realizadas. Confira:

Com a Apple Intelligence, agora você pode remover objetos que distraem das suas fotos com a ferramenta Limpeza.

A Apple já compartilhou outros comerciais destacando os recursos da sua IA, incluindo um outro que também foca na ferramenta Limpeza, bem como as funções disponíveis no Mac e mais.

