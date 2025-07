Como personalizar um exercício (aquecimento, treino, recuperação e desaceleração) no Apple Watch

Um dos usos mais populares do Apple Watch está no acompanhamento das métricas de atividades físicas — seja ela qual for. O aplicativo Exercício (Workout) do smartwatch traz várias opções de personalização de diversos tipos de atividades, para deixá-las de acordo com as suas metas.

Entre as diversas formas de customização, está a inclusão de períodos de aquecimento, intervalos repetitivos de treino e recuperação, além de um tempo para desaquecimento.

Confira como adicionar essas informações nos seus exercícios! ⌚️

Abra o app Exercício no seu relógio, gire a Digital Crown até encontrar a atividade desejada e toque nos três pontinhos ao lado dela. Depois, vá até “Criar Exercício” para fazer uma das seguintes ações:

Aquecimento

Para adicionar um período de aquecimento, selecione “Aquecimento” e depois escolha se quer definir essa etapa por “Tempo”, “Distância” ou “Sem Meta”. Também é possível adicionar o alerta de batimentos para o período de aquecimento.

Treino

Para colocar intervalos de treino e de recuperação (por exemplo, depois de fazer um tiro), vá até “Adicionar”, toque em “Treino” ou “Recuperação” e depois escolha se quer incluir essa etapa com base em “Tempo”, “Distância” ou “Sem Meta”.

Desaquecimento

Já para colocar um período de desaquecimento — normalmente no fim do treino, para desacelerar os batimentos cardíacos aos poucos —, selecione “Desaquecimento” e escolha entre “Tempo”, “Distância” ou “Sem Meta”. Quando escolher “Sem Meta”, você também pode adicionar um alerta de batimentos.

Criar o exercício em si

Tudo devidamente definido? Então é hora de tocar em “Criar Exercício” e começar o seu treino! 💪

