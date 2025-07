Eis alguns dos novos emojis que chegarão ao iOS em breve; Apple News+ ganha jogo centrado nos famosos ideogramas

O Unicode Consortium revelou hoje alguns dos novos emojis que serão liberados com a próxima versão do padrão (17.0), cujo lançamento é esperado para 9 de setembro.

Foram revelados um total de oito novos emojis, mas é bem provável que centenas de novos ícones sejam lançados daqui a pouco menos de dois meses.

Entre as adições, então:

Miolo de maçã

Bailarinas

Pé grande

Rosto distorcido

Nuvem de luta

Orca

Baú do tesouro

Trombone

Como a Apple faz parte do consórcio, é praticamente certo que o iOS 26, bem como os seus próximos novos sistemas, contarão com essas novas opções de emojis, o que deverá agradar os amantes desses ícones.

Esses novos emojis têm significados simbólicos de longa data, são visualmente distintos e contêm uma infinidade de expressões.

Não é esperado, contudo, que eles cheguem já com a versão 26.0. Esses emojis costumam ser incluídos nos updates “.4” — ou seja, deverão aterrissar só no ano que vem.

E por falar em emojis…

Como hoje é comemorado o Dia Mundial do Emoji, a Apple também anunciou hoje um novo jogo para o Apple News+ completamente centrado em emojis.

Intitulado Emoji Game , ele desafia o jogador a usar uma seleção de emojis — incluindo Genmojis criados com a Apple Intelligence — para preencher os espaços em branco de três frases curtas usando o mínimo possível de movimentos. “Cada frase é acompanhada por uma dica, que o usuário pode escolher revelar, mas que contará para o número total de movimentos do jogador”, explicou a empresa.

Divulgação/Apple

As pontuações podem ser conferidas depois no Game Center ou compartilhadas com amigos e familiares por meio do app Mensagens (Messages), Mail ou outras plataformas, incluindo redes sociais.

Divulgação/Apple

Os assinantes do Apple News+ têm a opção de acessar os quebra-cabeças diários e arquivados do Emoji Game na seção Quebra-cabeças do app Apple News ou por meio do app Games (apenas no outono do hemisfério norte), uma das novidades dos próximos sistemas da Apple.

O único porém aqui é que o Apple News+ continua disponível apenas em alguns mercados selecionados, o que não inclui Brasil e Portugal. O jogo em si, inclusive, só está disponível em inglês e para assinantes residentes dos Estados Unidos e do Canadá.