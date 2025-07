iPhone 16 Pro Max bate de frente com o Switch 2 em teste envolvendo o jogo Fortnite

Como já foi comprovado em diversos testes de uso, não é surpresa que o iPhone 16 Pro Max e seu chip A18 Pro são capazes de rodar jogos dos mais pesados com fluidez (sem engasgar ou dar sinais de falha).

Publicidade

Em um novo vídeo comparativo publicado no YouTube, o canal Dame Tech colocou o processador do smartphone lado a lado com um dispositivo um tanto quanto inusitado: o Nintendo Switch 2.

Ao rodar o game Fortnite, foi possível analisar o desempenho do console mais potente da Nintendo em relação ao iPhone mais potente laçado pela Maçã até hoje e, por mais que ambos entreguem um resultado parecido, os detalhes do teste evidenciam pontos fortes e fracos de cada um, bem como a capacidade de escalonamento do game.

A análise considerou detalhes perceptíveis externamente, como as resoluções e o consumo de energia de cada dispositivo, e concluiu que o aparelho que apresenta o melhor desempenho pode variar e depende de recursos como a Dynamic Resolution Scaling (que ajusta a resolução do jogo em tempo real e permite que a taxa de quadros seja mantida, mesmo em momentos de maior exigência gráfica).

Publicidade

No caso do iPhone 16 Pro Max, o processador automaticamente executa o jogo na configuração visual mais alta possível, independentemente de ele estar ou não carregando. Isso significa que o chip A18 Pro mantém consistentemente a mesma taxa de quadros em uma única resolução, rodando o game em 704p a 60 quadros por segundo. No entanto, por mais que o desempenho não mude tais números, os gráficos são renderizados em uma resolução mais baixa.

Já o Nintendo Switch 2 é capaz de rodar Fortnite em 1224p quando conectado à sua base (na TV) e em 900p no modo handheld (portátil). Como é apontado no vídeo, apesar do número inicialmente maior, o console aplica a resolução dinâmica para reduzir a resolução para até 800p no modo acoplado e 600p no modo portátil, a fim de manter a meta de 60qps — aproximando-a novamente dos 704p do aparelho da Apple.

No quesito consumo de energia, enquanto o iPhone precisa de 4-5W para manter o jogo em uma resolução constante; o Switch 2 pode atingir entre 18-19W quando acoplado e 9W no modo portátil — representando um aumento de 400% em relação ao smartphone e ainda podendo reduzir a resolução durante o gameplay. Por esse ponto de vista, o A18 Pro pode igualar ou até superar o desempenho do console da Nintendo em consumo e resolução.

Publicidade

Em sua conclusão, a análise evidencia que o Switch 2 é, logicamente, a melhor escolha para executar games de alto desempenho, por contar com um sistema de resfriamento dedicado e um acesso a mais consumo de energia, que permite rodar jogos em resoluções e taxas de quadros mais altas, com um melhor desempenho bruto e uma melhor experiência de jogo — apesar de o iPhone se mostrar o vencedor no quesito desempenho por watt.

Mesmo assim, é interessante pensar que o processador do iPhone 16 Pro Max consegue bater de frente com outros sistemas que foram projetados exclusivamente para a execução de jogos — com um sistema de resfriamento mais complexo, o dispositivo da Maçã poderia executar com tranquilidade Fortnite e outros jogos com resoluções mais nítidas.

E você, já imaginou que um dispositivo tão pequeno, que cabe na palma da mão, seria capaz de bater de frente com um console de mesa?

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Wccftech