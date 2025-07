Jogos do Apple Arcade ganham crossover com Bob Esponja por tempo limitado

Ao longo deste mês e do próximo, assinantes do Apple Arcade podem participar de eventos especiais de crossover com o popular personagens das profundezas Bob Esponja Calça Quadrada em dois jogos do serviço: Snake.io+ e Crossy Road Castle.

Publicidade

Além disso, figuras animadas como Bluey e Paddington também farão aparições em outros jogos populares do serviço, incluindo Fruit Ninja Classic+ e Crayola Create and Play+, como veremos mais à frente.

Snake.io+

Em Snake.io+, os jogadores podem deslizar no fundo do oceano enquanto completam uma série de missões para desbloquear quatro skins exclusivas inspiradas em Bob Esponja, Patrick, Sandy e Plankton. Esse evento já está disponível e terminará em 25 de agosto.

Divulgação/Apple

Crossy Road Castle

Na nova atualização de Crossy Road Castle, os jogadores podem percorrer 40 níveis temáticos da Fenda do Biquíni como Bob Esponja, Patrick, Lula Molusco ou Sandy — coletando Hambúrgueres de Siri e evitando águas-vivas. O evento começará em 21 de julho, seguido pelo Jellyfish Jam, que acontecerá entre 4 e 17 de agosto.

Divulgação/Apple

SpongeBob: Patty Pursuit

Fãs de Bob Esponja também poderão conferir um novo modo infinito em SpongeBob: Patty Pursuit, no qual testarão as suas habilidades em níveis cada vez mais difíceis para chegar ao topo do ranking — sem pontos de controle e sem vidas extras.

Bluey e Paddington

Como dissemos, os personagens Bluey e Paddington também poderão ser vistos em outros jogos do Apple Arcade por tempo limitado.

Fruit Ninja Classic+ : a colaboração exclusiva com Bluey acontecerá até 19 de setembro, trazendo quatro eventos que transformam o jogo com poderes de varinha e ovos de Páscoa para fãs de todas as idades aproveitarem.

: a colaboração exclusiva com Bluey acontecerá até 19 de setembro, trazendo quatro eventos que transformam o jogo com poderes de varinha e ovos de Páscoa para fãs de todas as idades aproveitarem. Crayola Create and Play+: explore um mundo de inspiração britânica projetado especialmente para Paddington, que poderá ser visto no jogo até 26 de agosto.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.