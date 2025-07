MB WAY já permite fazer pagamentos por NFC no iOS em Portugal

A espera terminou para muitos usuários do aplicativo português MB WAY. E por que isso é importante? Bem, ele é o equivalente ao Pix no Brasil.

Graças à Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), a Apple foi obrigada a abrir a tecnologia NFC de iPhones a terceiros na União Europeia. E esta semana, a SIBS começou a disponibilizar de forma gradual essa tecnologia no seu aplicativo de serviço de pagamentos móveis MB WAY.

Com efeito, essa funcionalidade já estava disponível para quem utilizava o MB WAY em smartphones com Android. Mas quem tinha iPhone, precisava ler um código QR na máquina de pagamento da loja para efetuar o pagamento. Agora, tal como acontece com o Apple Pay, bastará aproximar o iPhone à máquina para pagar!

Ademais, é também possível definir o MB WAY como o aplicativo padrão para pagamentos por aproximação. A partir daí, basta pressionar o botão lateral duas vezes que o iPhone abrirá o MB WAY em vez do app Carteira (Wallet).

Dentro do app, o caminho para pagar com NFC é o mesmo que com o código QR, em Pagar com MB WAY » NFC (em vez de QR Code).

Já para definir como app padrão, você tem que ir em Ajustes » Pagamentos e contactless » MB WAY e selecionar a opção “Aplicação contactless predefinida”.

O MB WAY foi o primeiro serviço de pagamentos móveis da Europa e agora torna-se também o primeiro no Velho Continente a disponibilizar pagamento NFC em euros no iPhone.

Por fim, para pagamentos NFC no iPhone usando o MB WAY, o telefone tem que necessariamente estar rodando minimamente o iOS 17.4.