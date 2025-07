Show do rapper Central Cee no Apple Music Live é liberado para assinantes

De tempos em tempos, a Maçã convida artistas para se apresentar no Apple Music Live, sua série de shows ao vivo transmitidos exclusivamente no serviço de streaming da Maçã. E, ontem, rolou a mais recente apresentação desse projeto, comandada pelo rapper britânico Central Cee.

Assinantes do Apple Music já podem conferir o show na íntegra por essa página, que também conta com uma playlist (apenas em áudio) da apresentação em Áudio Espacial (Spatial Audio).

Há também uma entrevista do rapper com a apresentadora do Apple Music Dotty sobre como é se apresentar na O2 Arena, em Londres (Reino Unido), um dos maiores palcos de shows do país.

Caso você não assine o Apple Music mas ainda queira ter um gostinho da apresentação, saiba que a Maçã liberou um vídeo no seu canal do YouTube com um trecho do show, no qual Central Cee performa “Let Go”.

