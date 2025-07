Teclado inspirado em “Ruptura” será lançado em novembro, por US$900

É fã de “Ruptura” (“Severance”) e sempre teve curiosidade sobre como seria fazer a ruptura e trabalhar na Lumon? Bem, daqui alguns meses você poderá ter pelo menos um gostinho disso — desde que tenha pelo menos US$600 sobrando por aí.

Isso porque a empresa Atomic Keyboards (cujo logo é livremente inspirado no da empresa onde parte da série é ambientada) iniciou hoje a pré-venda do MDR Dasher Keyborad, um teclado inspirado no usado pelos refinadores de macrodados da Lumon.

Trata-se de um teclado mecânico completamente funcional, compatível com macOS, Windows e Linux. Com uma porta USB-C, ele é todo inspirado no design do teclado da série — por isso, não conta com a tecla esc ou teclas de função tradicionais.

Construído em metal, o teclado também pode ter seu layout alterado com facilidade apenas removendo a tampa superior e alterando o lugar das teclas. É possível adotar um layout innie, outie ou o dasher (com mais teclas modificadoras).

A trackball, por sua vez, chega para substituir o mouse ou um trackpad tradicional. No entanto, caso você não curta o seu funcionamento, é possível removê-la e substituí-la por um teclado numérico, bastando encaixá-lo e adicionar os switches.

Previsto para ser lançado oficialmente em novembro, o MDR Dasher Keyboard custará nada menos que US$900. No entanto, quem encomendá-lo com antecedência poderá adquiri-lo com US$300 de desconto.

Interessados?

