Depois de vários vídeos sobre o iOS 26, agora chegou a vez do macOS Tahoe 26.

E, claro, como as mudanças visuais são significativas, também começamos essa leva com um todo focado no Liquid Glass e nas novidades de interface do novo sistema operacional de Macs.

Confira:

No vídeo, fazemos um tour por toda a interface, ícones, Dock, botões, cursores do mouse, barra de menus (agora com Atividades ao Vivo!), wallpapers, Central de Controle, widgets, pastas e mais.

Curtiram? 😉