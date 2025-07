Apple divulga comerciais do iPhone 16 Pro feitos com criadores brasileiros

A Apple liberou hoje no seu canal do YouTube uma série de comerciais curtos criados em parceria com influenciadores brasileiros com o objetivo de promover as capacidades de câmera do iPhone 16 Pro.

O primeiro deles, intitulado “Foca no jogo por Gui e Tavio”, dá destaque para o modo Cinema (Cinematic mode), recurso do app Câmera (Camera) que cria um desfoque nos primeiro e segundo planos do que está sendo capturado, dando um tom Hollywoodiano ao vídeo.

Estrelado pela dupla Gui & Tavio [@vaicomguio], o vídeo mostra os dois jogando cartas em em uma mesa na frente de um bar — embate gravado com a ajuda do flagship da Apple.

Uma jogada. Dois focos. Um vencedor.

O segundo comercial, chamado “Chinelo de mãe por Jonas”, foi criado em parceria com o YouTuber Jonas [@JonasAmadorr] e tem como foco as capacidades de câmera lenta do iPhone 16 Pro Max, que pode gravar vídeos em 4K a 120 quadros por segundo.

No vídeo, vemos Jonas gravar um vídeo do seu look, com o smartphone da Apple estrategicamente posicionado em um chinelo. As coisas, no entanto, não dão muito certo, fazendo sua mãe lançar a sandália improvisada como suporte em sua direção.

Em 4K a 120qps, até chinelada de mãe parece cena de filme.

Por fim, temos o vídeo “ASMR no caos da feira por Two Lost Kids” — que, como seu título indica, foi gravado em parceria com a dupla Thali & Gabi [@twolostkids]. Neste caso, é o recurso Mixagem de Áudio (Audio Mix) que entra em foco.

O comercial mostra as irmãs Zukeram gravando um vídeo no estilo ASMR em uma feira pública, lugar que geralmente é sinônimo de barulho. Isso, no entanto, não é um problema para elas, que acabam usando os recursos do iPhone 16 Pro para eliminar todo o som indesejado.

Reduza o caos e relaxe com um ASMR.

Por se tratarem de vídeos curtos gravados na vertical, é bem provável que os vejamos pintar também em plataformas como TikTok e Reels (do Instagram) — além, é claro, do YouTube Shorts.

Os vídeos, inclusive, ganharam destaque no canal brasileiro da Apple no YouTube, como é possível notar aqui.

