Apple pressiona fornecedoras para reduzir preços após tarifas dos EUA

Informações do site sul-coreano the bell dão conta de que a Apple estaria pressionando fornecedoras com a Samsung Display e a LG Display para que elas abaixem os preços dos seus componentes feitos para o iPhone — atitude que teria a ver com o impacto do tarifaço de Donald Trump na receita da Maçã.

As telas OLED fornecidas por essas empresas representam hoje cerca de 10% do custo de fabricação dos aparelhos, o que explica o foco da Apple nessas parceiras em específico. No entanto, a empresa também estaria indo atrás de fornecedoras responsáveis pelos módulos e pelas lentes das câmeras.

Ainda segundo o veículo, a LG Display já teria concordado em reduzir os seus preços, mas a Samsung Display optou por negociar. Diante disso, a Apple teria ameaçado substituí-la na cadeia de fornecimento pela chinesa BOE, que já produziu telas OLED para gigante de Cupertino antes — embora tenha enfrentado problemas de qualidade.

Ao que tudo indica, o CEO da Apple, Tim Cook, acredita que o presidente dos Estados Unidos vai mesmo cumprir a sua promessa de taxar em 25% todos os iPhones fabricados fora do país americano, obrigando-o a buscar por alternativas.

Segundo um analista de mercado consultado pelo the bell, caso a Samsung Display ceda aos pedidos da Apple, é bem possível que isso tenha reverberações em toda a cadeia de fornecimento do iPhone, com a Maçã indo atrás de ainda mais fornecedoras pleiteando reduções de preços.

É possível, inclusive, que a Apple obtenha sucesso na maioria dessas investidas, já que algumas fornecedoras não possuem tanto poder de barganha quanto a Samsung Display. “Em comparação com a Samsung Display, a LG Display e a LG Innotek estão em uma posição relativamente desvantajosa nas negociações com a Apple. As duas empresas são altamente dependentes das vendas para a Apple, e seu poder de negociação também é limitado, então espera-se que o golpe seja ainda maior”, explicou o analista.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com