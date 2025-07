Apple processa o leaker Jon Prosser por vazamentos do iOS 26 envolvendo iPhone de desenvolvimento

A Apple entrou com um processo judicial contra o leaker Jon Prosser e seu associado Michael Ramacciotti, acusando-os de conspirar para acessar ilegalmente um iPhone de desenvolvimento com o iOS 26 e divulgar informações confidenciais da empresa. As informações são do MacRumors.

Segundo a ação movida na Corte Distrital do Norte da Califórnia, Prosser teria obtido acesso a uma versão não lançada do sistema — que à época ainda era identificado como “iOS 19” — através de um plano articulado com Ramacciotti, amigo de um engenheiro da Apple chamado Ethan Lipnik. De acordo com a acusação, Ramacciotti usou rastreamento de localização para saber quando Lipnik estaria fora de casa por um longo período, obteve sua senha e acessou o iPhone de desenvolvimento sem autorização.

Durante esse acesso, Ramacciotti teria feito uma chamada via FaceTime com Prosser, mostrando o sistema em funcionamento. O YouTuber então gravou a ligação com ferramentas de captura de tela e usou o material para criar e divulgar renderizações em vídeos publicados no seu canal fpt., além de compartilhar o conteúdo com terceiros. As primeiras prévias foram ao ar em janeiro deste ano e antecipavam mudanças visuais que viriam a ser confirmadas pela Apple apenas em junho, durante a WWDC25.

Embora algumas recriações não tenham sido 100% fiéis, muitos elementos acabaram se mostrando bem precisos, como a nova estética translúcida apelidada de “Liquid Glass” e mudanças significativas nos apps Câmera e Mensagens.

O processo afirma ainda que Prosser teria prometido uma forma de compensação financeira a Ramacciotti em troca do acesso ao dispositivo. Em uma nota de áudio entregue à Apple, Ramacciotti teria admitido o esquema e reconhecido que sabia dos riscos — inclusive o de comprometer o emprego de Lipnik.

O engenheiro, por sua vez, foi demitido por violar as diretrizes internas de segurança da Apple, inclusive por não ter relatado o incidente após tomar conhecimento do vazamento (curiosamente, através de alguém que reconheceu seu apartamento em uma das gravações).

A Apple acusa Prosser de apropriação indevida de segredos comerciais e de violar a Lei de Fraude e Abuso de Computadores dos Estados Unidos (CFAA, na sigla original), pedindo uma série de medidas judiciais, desde a proibição da divulgação de qualquer outro material confidencial até indenizações por danos e prejuízos.

Em sua defesa, Prosser afirmou publicamente, em um post no X, que não participou de nenhuma conspiração e que não sabia como as informações haviam sido obtidas. “Felizmente tenho provas disso”, escreveu ele, prometendo colaborar com a Apple para esclarecer os fatos.

Screenshot de mensagens compartilhadas por Prosser supostamente comprovam que ele não obteve as informações de forma ilegal. | Reprodução/X

Independentemente do resultado desse processo em específico, o caso certamente poderá colocar um ponto final na carreira de Prosser como leaker — e certamente reacende a discussão sobre os limites éticos e legais do universo de rumores e vazamentos.