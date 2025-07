Apple Touchwood Centre, na Inglaterra, será reaberta em um novo local

A loja atual da Apple no shopping Touchwood Solihull, em Solihull (cidade perto de Birmingham, na Inglaterra), fechará no dia 24 de julho, de acordo com a página da unidade. A companhia já informa que ela será reaberta, em um novo ponto, no dia 26 de julho, às 9h da manhã pelo horário local.

Conforme o MacRumors, a Apple está assumindo um espaço usado pela empresa de roupas Topshop, que deixou o local em 2021. Assim, a nova Apple Touchwood estará situada no mesmo andar que a antiga loja e exatamente do lado oposto a ela.

Com base na planta baixa do prédio, obtida pelo AppleInsider, a nova Apple Touchwood parece ter pelo menos o dobro do tamanho da loja original.

A Apple inaugurou sua loja no Touchwood Solihull em 2007, portanto o visual dela já estava bastante datado — logo, a nova terá um design mais moderno, alinhado aos das unidades abertas mais recentemente.