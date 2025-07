Como fazer com que a Siri leia as notificações no Apple Watch

Tal como já ocorre em iPhones e iPads, os Apple Watches também podem ler as notificações recebidas de vários apps usando a Siri.

Assim, não é necessário que você desbloqueie o seu smartphone ao usar os AirPods ou certos modelos de fones da Beats.

Confira, a seguir, como habilitar e usar isso na prática! ⌚️

Fones compatíveis

É possível usar o recurso com os seguintes modelos:

Como ativar e personalizar o recurso

Após colocar os seus fones no ouvido e emparelhá-los, abra os Ajustes no relógio e vá até Siri » Anunciar Notificações, para habilitar a opção “Anunciar Notificações”.

Opcionalmente, você também pode ir até Ajustes » Notificações » Anunciar Notificações e ativar “Anunciar Notificações”, no iPhone.

Após fazer isso, você pode ir até os ajustes da Siri no relógio para escolher quais apps deseja receber as notificações de áudio. Para desativar a função de forma temporária, abra a Central de Controle no relógio (pressionando o botão lateral, abaixo da Digital Crown) e toque no ícone de um sino.

Você também pode impedir que a Siri leia uma notificação, fazendo o seguinte:

Toque duas vezes nos AirPods 2;

Pressione um dos sensores de força nos AirPods 3, 4 ou AirPods Pro;

Pressione a Digital Crown nos AirPods Max;

Se preferir, diga algo como “Parar” ou “Cancelar”.

Fácil, não é mesmo?

