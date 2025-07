Focado em fotógrafos, app Aftershoot ganha ferramenta de retoque com IA

Embora os principais aplicativos de edição de imagens do mercado já contem com recursos de inteligência artificial, alguns profissionais necessitam de softwares mais especializados — como é o caso do Aftershoot, um app com foco em fotógrafos que usa IA para acelerar o processo de seleção e edição de fotos.

Fundada em 2020, a plataforma ajuda nas partes mais demoradas do pós-processamento de imagens. Até agora, ela contava com dois módulos principais — o AI Edits (para edição) e o AI Culling (para a seleção de imagens). Agora, uma nova ferramenta está chegando para o projeto: a AI Retouching.

Antes disponível apenas para um grupo seleto de profissionais, a ferramenta foi projetada pra ajudar fotógrafos a “lidar com a parte monótona das rotinas de retoque no pós-processamento”, usando todo o poder de fogo da IA para aplicar ajustes realistas e de alta qualidade nas imagens capturadas por eles.

Com a redução significativa do tempo gasto no retoque, os fotógrafos podem entregar trabalhos de qualidade com mais rapidez e usar o tempo offline para focar na criatividade, na vida pessoal, no relacionamento com clientes e no crescimento do negócio.

A ferramenta AI Retouching inclui suavização da pele, remoção de imperfeições, redução de rugas, realce facial, remoção de reflexos em óculos e de fios soltos, branqueamento de dentes, remoção de objetos, retoque seletivo por pessoa, presets personalizáveis, retoque em escala e ferramenta de correção.

Confira alguns exemplos de resultados obtidos com o seu uso:

A nova funcionalidade está disponível para testes gratuitamente no site da Aftershoot, até setembro. Após isso, será incluída em planos de assinatura selecionados da plataforma.

Disponível para macOS em versões Intel [DMG] e Apple Silicon [DMG], o software possui planos que partem de US$10/mês e podem chegar a US$60/mês — com o pagamento sendo realizado anualmente.