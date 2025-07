“iPhones 17 Pro” poderão ter cor inspirada no… Liquid Glass!

Os rumores em torno das possíveis cores dos “iPhones 17” estão em polvorosa nesta semana. Informações do leaker conhecido como Instant Digital sugerem que a Apple pode estar preparando uma nova cor para os “iPhones 17 Pro” — a qual, de alguma forma, reflete o novo design Liquid Glass dos futuros sistemas operacionais.

De acordo com a fonte, a cor “exclusiva” terá um acabamento branco que muda de aparência dependendo da iluminação. Embora o leaker observe que não a viu pessoalmente, ela é supostamente construída em torno de um material translúcido que reflete o ambiente ao redor, o que explicaria o suposto efeito baseado na iluminação.

Conforme apontado pelo MacRumors, o leaker em questão já divulgou informações precisas antes, como a cor amarela para os iPhones 14/14 Plus — ainda assim, a sua reputação não é tão forte, portanto resta-nos ver para crer.

Renders das cores dos “iPhones 17 Pro”

Ainda em matéria de cores, nesta semana falamos sobre uma reportagem da Macworld a qual revelou todas as possíveis cores de cada modelo do “iPhone 17” com base em um suposto “documento interno”. Fato é que as informações repercutiram e muitos correram para criar renders baseados nas expectativas mais recentes — com destaque para a possível nova cor laranja dos “iPhones 17 Pro/17 Pro Max”.

Confira abaixo os renders do leaker Majin Bu, que disse em um artigo que “ainda pode haver uma surpresa”, de modo que a Apple estaria testando outra cor para os seus dispositivos, a qual ele comentará posteriormente.

iPhone 17 Pro New Colors Revealed



Full Article:https://t.co/3knFKWBdB7 pic.twitter.com/tGoZABVTGP — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 17, 2025

O Apple Hub também criou renders para as cinco prováveis cores, incluindo um tom que seria semelhante ao titânio natural:

We are so back 🔥 pic.twitter.com/GCgWypkCpe — Apple Hub (@theapplehub) July 17, 2025

O AppleInsider, por sua vez, compartilhou renders tanto para o “iPhone 17” quanto para os “iPhones 17 Pro”, detalhando todas as possíveis cores.

Opiniões sobre as prováveis novas cores? Comentem! 😉

