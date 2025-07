Leaker prevê bateria com menos de 3.000mAh no suposto “iPhone 17 Air”

Caso os rumores se confirmem, talvez a estrela da próxima linha de iPhones seja o possível novo modelo ultrafino — conhecido até agora como “iPhone 17 Air” (ou “Slim”). Devido à espessura bem reduzida, porém, há dúvidas sobre a capacidade da sua bateria.

Em maio, o leaker yeux1122 afirmou que esse modelo poderá ter uma bateria de 2.800mAh. Agora, essa capacidade parece ter sido corroborada por outra fonte, conhecida como Instant Digital. De acordo com as novas informações, a bateria do dispositivo não deverá exceder 3.000mAh.

Ainda que não seja um número exato, o leaker corrobora a ideia de que a capacidade da bateria do “iPhone 17 Air” estará na faixa especulada anteriormente — o que deixará muitos desapontados, uma vez que, mesmo podendo alcançar os 3.000mAh, isso é bem menos do que o restante da linha oferecerá.

Para compensar a capacidade menor, a Apple estaria planejando usar o modo adaptativo de energia do iOS 26 para prolongar a duração da bateria. Segundo o leaker, a otimização permitirá que o “iPhone 17 Air” ofereça uma bateria “para o dia todo”. Além disso, também é esperado que a Maçã reintroduza a Smart Battery Case pensando especialmente nesse modelo.

Além do “iPhone 17 Air”, o leaker em questão também deu o seu palpite sobre os outros futuros modelos; ontem, inclusive, ele disse que os “iPhones 17 Pro/17 Pro Max” deverão contar com uma cor exclusiva inspirada no design Liquid Glass.

via MacRumors