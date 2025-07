Nomad dá cashback de IOF para novos clientes nas primeiras remessas

Quem realiza operações internacionais com frequência sabe que é necessário levar em conta alguns detalhes na hora da transação — e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um deles.

Publicidade

O tributo federal, como muitos devem estar familiarizados, incide sobre diversas operações financeiras realizadas no Brasil — sendo cobrado em transações de crédito, câmbio, seguros, investimentos, operações relativas a títulos e valores imobiliários.

Nesta semana, o IOF voltou de 1,1% para 3,5% nas operações internacionais, o que inclui compra de moeda em espécie, transações com cartões (crédito, débito, débito internacional e pré-pago), empréstimo de curto prazo (inferior a um ano) e remessas de dinheiro para conta de terceiros no exterior.

Encargos de Volta

No entanto, para aliviar o aumento do tributo, a nossa parceira Nomad está lançando a campanha Encargos de Volta, válida até 21 de julho. Assim, quem abrir a conta internacional na Nomad e usar o código MACVOLTA até a referida data, receberá 3,5% de cashback em todas as conversões feitas nos 7 primeiros dias após a abertura da conta, com um limite de até US$50 de volta.

Publicidade

Fique atento! É necessário abrir sua conta internacional da Nomad até 21/7 e realizar uma conversão mínima de R$50 para dólar (não valendo para conta de investimento). Feito isso, você receberá, em até um dia útil após cada conversão, até 3,5% de cashback em todas as remessas — respeitando o limite de US$50.

A conta internacional da Nomad possui, é claro, diversas outras vantagens — incluindo um cartão compatível com Apple Pay e outras carteiras digitais. A empresa também oferece a possibilidade de parcelar a compra de dólares no cartão de crédito e ainda planejar a compra de dólares para aproveitar o melhor preço.

Como abrir a sua conta?

Baixe o app da Nomad no seu celular (disponível para iOS e Android); Abra a sua conta internacional, online e bem rápido (com a CNH ou o RG); Use o código de convidado MACVOLTA no momento da abertura; Após a aprovação, adicione reais na conta e converta para dólares; Pronto! Você já pode usar seu saldo no exterior e em breve receberá o cashback!

Nesta tela, digite o cupom MACVOLTA para ganhar US$10 de cashback

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo, como dito, taxas bastante menores do que as dos cartões de crédito brasileiros.

Publicidade

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e zero corretagem, assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA) na conta-corrente e na conta-investimento, além de garantia do SIPC em até US$500 mil investidos.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Publicidade

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, dólares assegurados pela FDIC, até 10% de economia em compra.

O conteúdo disponibilizado aqui não constitui ou deve ser considerado como conselho, recomendação ou oferta pela Nomad. Serviços intermediados por Global Investment Services DTVM Ltda. Nomad Fintech Inc é um Consultor Financeiro Registrado junto à SEC.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.